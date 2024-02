Jogo Famalicão-Sporting adiado uma hora por falta de policiamento

Bancadas do Estádio Municipal de Famalicão continuam vazias a menos de 30 minutos do horário inicialmente previsto para o início do encontro da 20.ª jornada da I Liga portuguesa.

O jogo entre o Famalicão e o Sporting, que deveria realizar-se às 18h deste sábado, foi adiado para as 19h devido a "dificuldades de policiamento" relacionadas com os protestos das forças de segurança.

"A Liga Portugal informa que, devido a dificuldades de policiamento que lhe são alheias, o início do jogo entre FC Famalicão e Sporting CP, referente à jornada 20 da Liga Portugal Betclic, está previsto para as 19 horas", lê-se numa nota.

Diz a Liga que embora seja "alheia aos motivos que levaram ao atraso no início do jogo", lamenta o "transtorno causado às equipas e adeptos, mas será sempre intransigente na defesa das garantias de segurança nas partidas das competições".

A SIC Notícias refere que o acesso ao estádio continua fechado e que há muitos adeptos a aguardar nas imediações. Escreve também a agência Lusa que as bancadas do Estádio Municipal de Famalicão continuam vazias a menos de 30 minutos do horário inicialmente previsto para o início do encontro da 20.ª jornada da I Liga portuguesa, já que a entrada de espectadores nos estádios de futebol exige a supervisão das forças de segurança.

A Liga e os dirigentes dos dois clubes já se reuniram, com fonte do emblema famalicense a adiantar à Lusa que existe a possibilidade de o jogo ser adiado. A falta de agentes da PSP para supervisionar o jogo entre minhotos e "leões" dá-se após protestos das forças de segurança em Lisboa e no Porto, relacionados com a atribuição do suplemento de missão.