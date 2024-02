Pinto da Costa: “Não usarei Sérgio Conceição como trunfo eleitoral”

Sérgio Conceição foi uma das presenças que mais se destacou no anúncio oficial da recandidatura de Pinto da Costa à presidência do FC Porto. O actual treinador dos portistas marcou presença no evento que decorreu neste domingo no Coliseu do Porto, mas não prestou declarações.

Quanto a Pinto da Costa fez questão de frisar que não vai apresentar o apoio do treinador dos "dragões" como bandeira durante a campanha. "Não usarei Sérgio Conceição como trunfo eleitoral”, garantiu no final do evento o agora, oficialmente, recandidato ao cargo de presidente.

No entanto, e numa altura em que se fala da possibilidade de Sérgio Conceição deixar o clube no final da temporada, Pinto da Costa deixou claro que quer que o técnico se mantenha em funções como treinador dos "dragões": "Quero que continue".

"Abraço a Madureira"

Pela primeira vez desde a detenção do líder dos Super Dragões, Pinto da Costa comentou a Operação Pretoriano, investigação iniciada após os confrontos na Assembleia-Geral do FC Porto de Novembro passado. Foram detidos dois funcionários do FC Porto e uma dezena de pessoas ligadas aos Super Dragões: nessa lista está Fernando Madureira, líder do grupo organizado de adeptos, e Sandra Madureira, mulher deste e uma das principais caras da claque.

"Não me tenho de me imiscuir no problema judicial porque não me compete. Como amigo, neste momento, mando-lhes um grande abraço de solidariedade. Eles foram fundamentais no apoio que os Super Dragões deram às nossas equipas nos mais variados momentos. Não é por estar a passar um momento mais difícil que deixo de ser seu amigo, sem ser íntimo mas amigo, porque é um grande chefe da claque a apoiar o FC Porto", afirmou Pinto da Costa, à margem da apresentação da candidatura à presidência dos portistas.

Questionado sobre a suspeita do Ministério Público que recai sobre Adelino Caldeira, administrador da SAD portista, Pinto da Costa desvaloriza. "Não existe suspeita nenhuma", desconhecendo uma eventual ausência do responsável no evento.

Como é característico em Pinto da Costa, o histórico dirigente aproveitou as perguntas dos jornalistas para dar uma "bicada" aos rivais. Questionado sobre os Super Dragões, o presidente falou dos confrontos deste sábado entre adeptos do Sporting e Famalicão.