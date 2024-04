André Villas-Boas toma posse como presidente do FC Porto a 7 de Maio

Cerimónia irá decorrer no Estádio do Dragão, às 12h, e assinala o arranque de um novo ciclo no clube, depois das eleições do passado sábado.

Os novos órgãos sociais do FC Porto, que saíram das eleições do passado sábado para o quadriénio 2024-28, vão tomar posse no dia 7 de Maio. A informação foi adiantada nesta terça-feira pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral dos "dragões", José Lourenço Pinto.

“Em cumprimento do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 62.º dos Estatutos do Futebol Clube do Porto, designo o dia 7 de Maio de 2024, pelas 12 horas, no Estádio do Dragão, para a tomada de posse dos Órgãos Sociais eleitos na Assembleia Geral Eleitoral, de 27 do corrente mês, para o quadriénio 2024-2028", pode ler-se no despacho.

Assim, dentro de uma semana André Villas-Boas (direcção), António Tavares (Assembleia Geral), Angelino Ferreira (Conselho Fiscal e Disciplinar) e Fernando Freire de Sousa (Conselho Superior) irão tomar posse, depois de a lista que representavam ter vencido a do candidato e presidente cessante Jorge Nuno Pinto da Costa, por uma margem muito ampla.