André Villas-Boas apresenta Zubizarreta e Jorge Costa para o futebol

O mistério sobre a figura escolhida por André Villas-Boas para o cargo de director desportivo tinha sido praticamente dissipado por André Villas-Boas no início da semana, mas, esta quinta-feira, Andoni Zubizarreta foi oficialmente confirmado como o director desportivo apresentado pela lista B. Juntamente com o espanhol que foi director desportivo no Barcelona e Marselha, também foi apresentado Jorge Costa, antigo capitão portista, apresentado pelo candidato para o cargo de director do futebol e equipas profissionais.

Na apresentação dos dois homens na sede de campanha, Villas-Boas afirmou que ambos "souberam honrar e dignificar os clubes de coração como poucos conseguiram fazer", entregando a estas duas personalidades a responsabilidade de desfazer algumas das falhas que aponta à actual direcção liderada por Jorge Nuno Pinto da Costa.

"A falta de planeamento ao longo dos anos resultou em saídas a custo zero, a inúmeras transferências na equipa sénior e equipa B contrapondo-se à vontade do treinador. Há o uso de determinados clubes, agentes e intermediários como entreposto de negociação", apontou, deixando novas críticas a Pinto da Costa. Voltamos a ser confrontados esta semana com incumprimentos e irregularidades relativas ao fair-play financeiro. Houve ou não incumprimento? Há ou não uma coima a caminho? Há ou não o risco de pena suspensa? O que esconde a direcção do FC Porto? Isto é grave e não pode passar incólume".

Quem são os dois?

Depois de uma carreira como guarda-redes, Zubizarreta foi o "homem forte" do futebol Barcelona entre 2011 e 2015, começando como director para o futebol e ocupando depois a posição de director desportivo. Teve intervenção directa nas transferências de Neymar, Luis Suárez e do guarda-redes Ter Stegen, três das contratações mais sonantes do Barça nos últimos anos. Ainda assim, o legado de Zubizarreta não foi isento de críticas: desde a onerosa política de contratações (440 milhões de euros em reforços), à perda de protagonismo de jogadores da formação do "Barça", o nome do responsável não reuniu consenso. Juntando-se um castigo da FIFA por irregularidades na contratação de futebolistas menores, o espanhol disse adeus a Barcelona em Janeiro de 2015.

Entre 2016 e 2020 seguiu-se o Marselha, clube em que Zubizarreta se cruza com André Villas-Boas. Depois da saída do clube gaulês, Zubizarreta não voltou mais a ocupar o cargo de director desportivo em qualquer outro emblema.

Enquanto o nome de Zubizarreta possa ter passado despercebido a muitos adeptos, o de Jorge Costa não é estranho aos portistas. "À falta de palavras para te descrever, digo: 'bicho, o nosso bicho'", exultou André Villas-Boas, seguido de uma ovação da sala. A "lenda" do FC Porto fez um total de 13 épocas no clube, levantando a Taça UEFA e Liga dos Campeões, em 2003 e 2004, respectivamente. É, mais do que isso, reconhecido por personificar o "jogador à FC Porto", algo referido por Zubizarreta na apresentação.

"André, tenho uma missão. Servir o FC Porto. Não é servir-me dele", começou por dizer Jorge Costa. O actual treinador do AVS confirma que ficará apenas até ao final da época, agradecendo a compreensão do clube com a escolha tomada.

“Desde que me lembro que sou portista. Não podia dizer que não à oportunidade de voltar a casa pela porta grande. A resposta era mais do que óbvia. Queria agradecer a compreensão que tiveram na situação. Vou continuar até ao final da época [no AVS] , espero ter muito sucesso. Espero comemorar duas vezes em pouco tempo”, brincou.

As eleições a 27 de Abril opõem André Villas-Boas a Pinto da Costa, dirigente do clube há 42 anos. O ex-treinador encerrará a campanha eleitoral na próxima quarta-feira, num evento no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, prevendo-se uma afluência de milhares de apoiantes.