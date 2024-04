FC Porto nega incumprimento do fair-play financeiro da UEFA

O FC Porto emitiu nesta segunda-feira um comunicado a negar que esteja actualmente em incumprimento das regras do fair-play financeiro da UEFA, garantindo que a 31 de Março "cumpria todos os requisitos" impostos pelo organismo que rege o futebol europeu.

A questão já tem sido levantada por André Villas-Boas, um dos três candidatos à presidência do FC Porto, nas eleições do dia 27 de Abril, e foi nesta segunda-feira novamente aflorada, depois de o jornal Record ter publicado uma notícia que dá conta de que os "dragões" estarão novamente em incumprimento e terão de pagar uma multa de dois milhões de euros.

"É falso que o FC Porto tenha incumprido as regras do fair-play financeiro da UEFA ou que esteja em risco de incumpri-las no final da época", começaram por esclarecer os responsáveis dos "azuis e brancos", em comunicado, acrescentando que "as novas orientações de sustentabilidade financeira da UEFA, reportadas a 15 de Janeiro, foram integralmente cumpridas a 9 de Fevereiro".

No final do mês passado, a UEFA completou mais uma etapa de avaliação das condições de licenciamento para participação nas competições europeias de 2024-25 e, segundo assegura a direcção dos "dragões", "a 31 de Março a FC Porto, Futebol SAD cumpria todos os requisitos, pelo que já recebeu a licença para participar nas provas europeias da próxima temporada".

A UEFA já adiantou que não vai fazer qualquer comentário ou esclarecimento sobre o caso nesta fase, aguardando-se que possa pronunciar-se sobre o tema somente depois das eleições para os órgãos sociais do FC Porto, marcadas para 27 de Abril e que reúne três candidatos: Nuno Lobo, André Villas-Boas e Jorge Nuno Pinto da Costa.