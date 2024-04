André Villas-Boas promete investigar relação entre o FC Porto e as claques

Candidato apresentou programa eleitoral de 67 páginas. Villas-Boas criará a categoria de sócio “cadeira de sonho”, com benefícios para os associados com lugar anual tanto no estádio como no pavilhão.

André Villas-Boas promete analisar à lupa a relação de bilhética entre FC Porto e as claques nos últimos anos, uma de centenas de medidas avançadas pelo candidato esta quarta-feira. O ex-treinador publicou no site da candidatura o programa eleitoral na íntegra, documento com 67 páginas em que sistematiza o que defende para o futuro do clube. Assegurando o respeito pela importância dos grupos organizados e seus membros, Villas-Boas diz querer perceber, através de uma "análise forense", "quebras e rupturas de facturação" em alguns sectores do Dragão e intervir sobre os mesmos.

O processo de venda de bilhetes da claque Super Dragões está actualmente na mira do Ministério Público, no âmbito da Operação Pretoriano. As autoridades suspeitam que os lucros da venda dos ingressos serviam para financiar o estilo de vida dos líderes das claques, implicando ainda funcionários do clube neste alegado esquema.

Caso seja eleito presidente a 27 de Abril, André Villas-Boas defende que a relação entre clube e grupos tem de ser repensada, defendendo não poder existir favoritismo de privilégios face aos sócios e simpatizantes portistas, medida que facilitaria também o acesso das casas do FC Porto aos bilhetes para os jogos.

O documento de 67 páginas espelha os temas abordados na campanha eleitoral, com muitos assuntos a terem já sido amplamente discutidos publicamente. A necessidade de equilibrar as contas portistas, aumentar a transparência e diversificar fontes de financiamento são algumas das bandeiras agitadas pela candidatura de André Villas-Boas, com o candidato a avançar uma tentativa da redução do custo médio da dívida.

Outro dos temas já amplamente abordados prende-se com o plano para a construção de um Centro de Alto Rendimento (CAR) no Olival, Vila Nova de Gaia. Apesar de o FC Porto ter já assegurado os terrenos na Maia colocados em hasta pública e ter contratos assinados com a construtora ABB para a compra dos restantes hectares necessários, o candidato não atira a toalha ao chão. Villas-Boas comprou um terreno em Gaia à família Amorim e colocará o mesmo à disposição do FC Porto, vença ou não as eleições.

Modalidade "cadeira de sonho"

Ainda sobre a melhoria na relação entre clube e sócios, Villas-Boas propõe a criação da modalidade de sócio "cadeira de sonho" – expressão cunhada pelo ex-treinador em 2010-11 para se referir ao cargo que ocupou no FC Porto. Na prática, o candidato quer aumentar o número de associados com lugar simultâneo no Estádio do Dragão e no Dragão Arena, pavilhão em que se jogam as modalidades dos portistas.

Nesse sentido, propõe-se a criação desta modalidade específica, com "benefícios únicos" a quem ela aderir, pretendendo-se combater "a fraca assistência" no Dragão Arena. Outra das promessas deixadas aos sócios é a do investimento nas várias modalidades do clube, procurando-se conseguir um modelo auto-sustentável para estes desportos. É ainda introduzida uma equipa de futebol feminino no clube, num processo em que se pretende obter a igualdade de género nas várias modalidades.

O programa eleitoral encerra com uma "visão a dez anos": para o período 2032-2034, a lista de André Villas-Boas projecta o FC Porto "como clube de referência a nível nacional e internacional", projectando os "dragões" no "top 10" do ranking da UEFA.