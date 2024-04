FC Porto compra terrenos na Maia para academia por 3,4 milhões de euros

A SAD do FC Porto foi a única entidade a fazer uma proposta pelos terrenos colocados pela Câmara da Maia em hasta pública. O resultado, que não foi uma surpresa, permite aos "dragões" adquirir as 18 parcelas por 3,4 milhões de euros, valor base resultante de uma avaliação independente promovida pelo município. Estes terrenos são essenciais para a construção da nova academia do FC Porto, sendo que os portistas têm já um contrato para a compra de outros lotes que são propriedade da construtura Alexandre Barbosa Borges (ABB), accionável após a compra em hasta pública.

A decisão foi conhecida na manhã desta terça-feira, numa reunião no edifício da Câmara Municipal da Maia. A SAD portista entregou um cheque no valor de 680 mil euros, referentes a 20% do valor total adjudicado. A confirmação passará a definitiva após a reunião do executivo municipal. Os "dragões" prevêem um investimento a rondar os 40 milhões de euros para a construção desta academia.

Em declarações aos jornalistas após ser conhecido o resultado da hasta pública, Pinto da Costa considera que foi desfeita a última dúvida relativamente à construção da academia na Maia. Convém relembrar que o principal adversário nas eleições de 27 de Abril, André Villas-Boas, se opôs à localização para esta infra-estrutura, tendo inclusivamente comprado um terreno no Olival, Vila Nova de Gaia, para a edificação de um centro de alto rendimento. Agora, Pinto da Costa quer um pedido de desculpas a quem chamou "um chorrilho de mentiras" ao projecto da Maia.

"Foi um trabalho longo, que durou mais de um ano. Há cerca de dois anos que iniciámos este sonho de ter aqui esta Academia, que vai ser o orgulho de todos os portistas e de importância vital para o crescimento dos nossos jovens e melhoria das nossas equipas. Foi o último acto e estou muito feliz", afirmou o presidente portista, citado pelo jornal O Jogo. O dirigente diz que as obras vão começar já esta semana, confirmando que está a ser feita a limpeza nos terrenos pertencentes à ABB.

Pinto da Costa apresentou recentemente os planos para a nova academia do FC Porto, infra-estrutura que contará com dez campos de futebol e um mini-estádio com capacidade para cerca de 2000 lugares. Terá ainda 72 quartos duplos para albergar os jovens da formação deslocados. No total, a academia dos "dragões" ocupará uma área de 23 hectares (cerca de 14 comprados em hasta pública e os restantes nove adquiridos à ABB).

A academia do FC Porto era já um desejo antigo de Pinto da Costa, com a administração portista a acelerar contactos nos últimos meses para assegurar todos os terrenos necessários. Foi inclusivamente firmado um contrato com a ABB para a compra dos nove hectares propriedade da construtora, com o presidente portista a culpar André Villas-Boas por esta necessidade, acusando-o de querer "rasgar contratos" se eventualmente tomar posse.

Mesmo que isso aconteça, pouco ou nada poderá ser feito, ao que tudo indica, para travar a construção deste projecto. Os "dragões" já se comprometeram ainda com um pagamento de 6,9 milhões à ABB para a terraplanagem de parte dos terrenos.