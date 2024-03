Eleições FC Porto: André Villas-Boas entregou 2170 assinaturas

Candidato superou largamente as 300 assinaturas, número mínimo que consta nos estatutos do clube. Entrega aconteceu esta terça-feira, no Estádio do Dragão.

André Villas-Boas entregou, na tarde desta terça-feira, as assinaturas necessárias para a oficialização da candidatura à presidência do FC Porto, bem como os nomes dos cabeças de lista. O ex-treinador e principal adversário de Pinto da Costa recolheu o apoio rubricado de 2170 sócios, superando largamente as 300 assinaturas – mínimo necessário, de acordo com os estatutos dos "dragões", para se avançar para eleições. Espera-se agora a confirmação de Lourenço Pinto, presidente da Mesa da Assembleia Geral.

A entrega fez-se no Estádio do Dragão a partir das 16h. Nas cerca de duas horas em que estiveram reunidos com o responsável, os membros da comitiva de André Villas-Boas explicaram a Lourenço Pinto as preocupações com o acto eleitoral de 27 de Abril.

"O que ficou trocado entre nós são pontos oficiais de contacto para operacionalizarmos o acto eleitoral. Dessa forma, tudo fica mais claro", começa por explicar André Villas-Boas, em declarações aos jornalistas após a entrega das assinaturas.

Depois de passar pelo Dragão enquanto treinador, Villas-Boas nutre agora a ambição de ser dirigente do clube de coração, sonho com várias décadas. Por isso mesmo, admitiu orgulho pelo simbolismo deste dia: "É um momento solene. Falta, evidentemente, a confirmação de que está tudo regularizado, mas é um momento de grande importância. [Sinto] Uma satisfação interior muito forte, falta o acto eleitoral em si e ver reforçado todo este movimento dos portistas e apoio da candidatura."

O número mínimo de assinaturas foi, de resto, superado logo no dia da inauguração da sede de campanha, evento em que André Villas-Boas recolheu 326 assinaturas. As eleições do FC Porto estão agendadas para o último sábado de Abril, dia 27. Menos de 24 horas após o acto eleitoral, os "dragões" recebem o Sporting. André Villas-Boas chamou a atenção para uma boa operacionalização das eleições, prevendo entre 20 a 30 mil sócios. Espera-se que estas sejam as eleições mais concorridas de sempre nos "azuis e brancos".

"O meu universo é o dos associados do FC Porto, irei continuar a estar perto deles e a tentar cativá-los, em primeiro lugar, a exercer o seu direito de voto. Seria histórico que estas eleições fossem realmente as mais votadas de sempre e dobrassem os valores atingidos em 1988. Depois, que cada um exerça o seu direito de voto em liberdade e democracia", reitera.

Foto André Villas-Boas quer ser o próximo presidente do FC Porto, após 42 anos de gestão de Pinto da Costa DR

Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do clube há 42 anos, concorre a um último mandato. Actualmente com 86 anos, o dirigente concorre com o objectivo de resolver a grave situação financeira que o clube atravessa, bem como tornar realidade o projecto para a academia do FC Porto. Este projecto será apresentado já esta quarta-feira, pela mão do actual presidente. Pinto da Costa defende uma solução na Maia, Villas-Boas quer este complexo no Olival. São "propostas totalmente diferentes", reconhece o ex-treinador, dizendo que caberá aos sócios decidir qual o melhor projecto.

Aos dois principais candidatos à presidência portista junta-se ainda Nuno Lobo. O empresário já tinha concorrido nas últimas eleições, em 2020, contra Pinto da Costa. Na altura, Lobo conseguiu 4,91% dos votos. Pinto da Costa foi reeleito com 68,65% e José Fernando Rio, o principal opositor do dirigente, somou 26,44% dos votos.