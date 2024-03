Dos terrenos ao custo: o que precisa de saber sobre a academia do FC Porto na Maia

Da autarquia da Maia vêm 14 hectares em hasta pública, a construtora Alexandre Barbosa Borges (ABB) vende ao FC Porto os restantes nove hectares e, juntando-se um investimento a rondar os 40 milhões de euros, a nova academia do clube portista torna-se realidade. Esta quarta-feira, os “dragões” apresentaram os detalhes sobre o novo complexo do clube, estrutura composta por dez campos de futebol e um mini-estádio com capacidade para cerca de 2000 lugares, um objectivo antigo do presidente Pinto da Costa.

