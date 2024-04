André Villas-Boas rejeita “luta pela melhor academia” e revela projecto no Olival

Candidato apresentou infra-estrutura no Olival, em Vila Nova de Gaia, com cinco campos de futebol e pavilhão. Projecto custará entre 30 a 35 milhões de euros.

Depois de Pinto da Costa ter apresentado os planos para a academia do FC Porto na Maia, foi a vez de André Villas-Boas dar a conhecer o projecto para o novo Centro de Alto Rendimento (CAR) do clube, complexo que será construído no Olival, Vila Nova de Gaia, em caso de vitória eleitoral. A necessidade de uma infra-estrutura de grandes dimensões para potenciar a formação é uma ideia defendida pelos dois candidatos, mas as duas principais listas diferem na localização para o complexo. Acima de tudo estão, faz questão de sublinhar, os superiores interesses do FC Porto.