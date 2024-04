Conceição e o decisivo FC Porto-Vitória na Taça: “Não se trata de salvar a época”

Nos últimos três jogos, o FC Porto experimentou todos os resultados possíveis. O triunfo e a derrota ocorreram diante do Vitória (o empate foi concedido frente ao Famalicão) e é novamente com os vimaranenses que os “dragões” voltam a medir forças nesta quarta-feira (20h15, SportTV), na luta por um lugar no Jamor.

A segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal levará ao relvado do Estádio do Dragão um Vitória que o FC Porto enfrenta pela terceira vez em 16 dias. Na primeira mão, um golo de Pepê deixou os “dragões” na frente da eliminatória, mas desde então os vimaranenses já ganharam no Porto para a Liga (1-2). Um desfecho que confere interesse extra à partida.

“Há uma coisa muito importante que eu digo sempre: não basta ter contrato para se jogar no FC Porto, é preciso algo mais. Quando assim for, estaremos todos de acordo. Toda a gente é inteligente para perceber o que quero dizer”, atirou Sérgio Conceição, treinador dos “azuis e brancos”, sem confirmar que Jorge Sánchez, André Franco, Iván Jaime e Toni Martínez tenham sido colocados a treinar-se à parte do plantel.

O técnico do FC Porto assume que está mais “introspectivo, desiludido e triste” do que é hábito, fruto das recentes prestações — duas vitórias apenas nos últimos seis jogos —, mas alerta que o clube tem a obrigação de lutar por todos os títulos até ao fim e que a Taça de Portugal não é diferente nesse aspecto. Ainda que rejeita que um eventual duelo com o Sporting, na final do Estádio do Jamor, possa servir como tábua de salvação para a desilusão na Liga.

“Não se trata de salvar a época. Uma equipa como a do FC Porto tem de lutar por títulos. Temos de ser competentes para suplantar uma equipa bastante difícil, bem trabalhada e que tem jogadores com alguma experiência”, apontou.

João Mário e Pepe estão de regresso, ao contrário de Diogo Costa (lesionado) e Evanilson (suspenso), enquanto no Vitória João Mendes e Ricardo Mangas são as principais baixas. “A forma de abordar o jogo não se vai alterar. Abordamos todos os jogos para ganhar”, promete o técnico dos minhotos, Álvaro Pacheco., antevendo um jogo "fantástico".