Taremi evita a terceira derrota consecutiva do FC Porto

Os “dragões” estiveram por duas vezes em desvantagem, em casa, frente ao Famalicão, mas um golo do iraniano no minuto 82 fixou o resultado num empate a dois golos.

O fantasma da terceira derrota consecutiva no campeonato ainda pairou no Estádio do Dragão até ao minuto 82, mas o regresso aos golos de Mehdi Taremi salvou o FC Porto de nova derrota. Num jogo em que os “dragões” voltaram a mostrar debilidades defensivas clamorosas e pouca fiabilidade ofensiva, o Famalicão esteve por duas vezes em vantagem - o venezuelano Jhonder Cádiz bisou -, mas os portistas conseguiram conquistar um empate (2-2), que não evitou que o Sp. Braga igualasse a equipa de Sérgio Conceição no terceiro lugar, a apenas cinco jornadas do final da I Liga.

Num dia quente de Abril na cidade do Porto, o mau momento dos “azuis e brancos” reflectiu-se nas bancadas – estiveram no Dragão 30.510 espectadores, uma das piores assistências da época -, e uma das curiosidades da partida era perceber como iria reagir a equipa portista após duas derrotas consecutivas na I Liga.

Para além do mau momento da sua equipa, Sérgio Conceição não tinha disponíveis Pepe, Fábio Cardoso e João Mário, mas o técnico portista optou por fazer mais alterações, deixando no banco Galeno e Alan Varela.

Assim, mesmo mantendo o 4x2x3x1 que tem sido regra desde Janeiro, Conceição colocou Marko Grujic ao lado de Nico González e Iván Jaime no flanco esquerdo. Mais atrás, o mexicano Jorge Sánchez era o lateral direito e, no centro da defesa, havia uma dupla inédita: Zé Pedro e Otávio. Deste cocktail, resultou uma exibição caótica do FC Porto nos primeiros 45 minutos.

Embora o Famalicão também tivesse baixas importantes – o capitão Riccieli e Chiquinho -, a equipa de Armando Evangelista foi a única na primeira parte que mostrou tranquilidade e consistência e, aos 9’, as debilidades na defesa do FC Porto começaram a ser aproveitadas pelos minhotos: Puma encontrou uma clareira na esquerda da defesa portista e colocou a bola na área, onde Cádiz não teve oposição para marcar.

Positivo/Negativo Positivo Cádiz Pela esquerda, pelo centro ou pela direita, o avançado venezuelano fez quase sempre "gato-sapato" da defesa do FC Porto.

Positivo Gustavo Sá O início da formação do médio poveiro foi feito no FC Porto e, no reencontro com a equipa que chegou a representar nas camadas jovens, Gustavo Sá mostrou no Estádio do Dragão que, aos 19 anos, é mais um talento do futebol português. Negativo Wendell As debilidades defensivas do lateral brasileiro são conhecidas, mas a forma como o Famalicão soube aproveitar as lacunas de Wendell conseguiu surpreender. Num jogo em que ninguém da defesa do FC Porto sai incólume, o internacional brasileiro ocupa lugar de destaque pela permeabilidade que sempre mostrou.

Negativo Evanilson Numa altura em que o FC Porto tem mostrado muitos problemas ofensivos, o avançado brasileiro reforçou as dificuldades da sua equipa com uma atitude no tempo de descontos que o vai deixar de fora do duelo na quarta-feira com o V. Guimarães.

Oito minutos depois, após uma boa jogada na direita de Francisco Conceição, o FC Porto ainda empatou sem fazer qualquer remate enquadrado - Zaydou Youssouf marcou na própria baliza -, mas ainda antes do intervalo, Cádiz aproveitou novo erro da defesa dos “dragões” para bisar e colocar, com justiça, o Famalicão novamente em vantagem.

Ao intervalo, Conceição corrigiu o erro inicial – Galeno, Taremi e Varela nos lugares de Sánchez, Grujic e Jaime – e as melhorias na equipa portista foram evidentes. Mesmo não conseguindo estabilizar na defesa, o FC Porto passou a construir oportunidades sucessivas para marcar, mas apenas conseguiu chegar ao empate aos 82’, após Galeno oferecer a Taremi a oportunidade de regressar aos golos: foi o primeiro golo em 2024 do iraniano pelo FC Porto.

O jogo, no entanto, não terminou sem mais um sinal de desnorte dos "dragões". Nos descontos, Evanilson foi expulso após agredir Mihaj e, dessa forma, será uma baixa importante na quarta-feira, quando o FC Porto receber o V. Guimarães na segunda mão da meia-final da Taça de Portugal.

Com esta derrota, o FC Porto fica, a cinco jornadas do fim, a 15 pontos do Sporting – tem menos um jogo -, ficando matematicamente fora da luta pelo título se os “leões” pontuarem na próxima terça-feira em Famalicão. Já quando à luta pela segunda posição, os portistas podem terminar a ronda 29 a 11 pontos do Benfica.