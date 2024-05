Economia europeia escapa no primeiro trimestre deste ano à recessão técnica registada na segunda metade do ano passado. Portugal aponta para crescimento no total de 2024 em torno de 2%.

Com variações positivas do produto interno bruto (PIB) e a manutenção de uma tendência de alívio das pressões inflacionistas, tanto a economia portuguesa como a europeia deram sinais esta terça-feira de estarem a conseguir sair do ciclo de subida de taxas de juro imposto pelo Banco Central Europeu (BCE) com uma aterragem das suas economias que é, até agora, suave.