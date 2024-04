Von der Leyen confirma que está disponível para trabalhar com a direita radical

A pouco mais de um mês das eleições para o Parlamento Europeu, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, desfez, finalmente, as dúvidas sobre a sua estratégia para assegurar a eleição para um segundo mandato à frente do executivo comunitário, que passa por “trabalhar” com a bancada dos Conservadores e Reformistas Europeus, onde se sentam, entre outros, os Irmãos de Itália da primeira-ministra Giorgia Meloni – que será a cabeça de lista do partido nas eleições europeias, apesar de prometer não tomar posse como eurodeputada.

