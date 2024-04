Exportações de bens caíram 4% no primeiro trimestre

É o quarto trimestre consecutivo em que as importações e as exportações estão em queda. Compras ao exterior diminuíram 6% no primeiro trimestre.

O comércio de Portugal com outros países está a diminuir nos primeiros meses deste ano em relação ao ano passado. De Janeiro a Março, as vendas de bens ao exterior baixaram 4,2% e as compras caíram 6% face aos mesmos meses de 2023, indica a primeira estimativa do Instituto Nacional de Estatística (INE).

“O decréscimo nas transacções de bens ocorre pelo quarto trimestre consecutivo, acentuando-se face ao trimestre anterior, em que se registaram variações homólogas de -1,8% nas exportações e -5,3% nas importações”, refere o INE, na curta síntese divulgada nesta segunda-feira, em que apresenta apenas esta informação.

Os dados mais desenvolvidos sobre a evolução do comércio neste primeiro trimestre serão divulgados a 10 de Maio. A actual síntese do INE não inclui ainda valores brutos sobre o volume das compras e vendas, nem os países de origem ou de destino dos produtos.

Os dados mensais das exportações já conhecidos, de Janeiro e Fevereiro, ainda não apontavam para essa trajectória. Nos dois primeiros meses do ano, as exportações de produtos registavam um crescimento homólogo de 1,4% (cresceram 0,5% em Janeiro face ao mesmo mês do ano passado e 2,3% em Fevereiro), mas com tendências distintas entre as vendas para os países da União Europeia (em alta) e para os países de fora da comunidade (em queda).

Do lado das importações, já se verificava uma quebra (de 1,2%) nos dois primeiros meses de 2024, fruto da diminuição de compras a países da fora da União Europeia.