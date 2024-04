COP29: Azerbaijão defende investimentos em petróleo e gás

O Azerbaijão, anfitrião da cimeira da ONU sobre o clima deste ano, vai defender o direito das nações produtoras de petróleo e gás a investirem no sector, disse o presidente do país, observando que, apesar das metas climáticas, a procura de combustíveis fósseis continua forte.

Enquanto anfitrião da cimeira das Nações Unidas sobre o clima COP29, em Novembro, o Azerbaijão supervisionará as negociações entre quase 200 países sobre a forma de obter mais financiamento para combater as alterações climáticas e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa que aquecem o planeta.

"O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, afirmou na sexta-feira, em Berlim, numa conferência sobre as alterações climáticas, que o seu país é rico em combustíveis fósseis: "Como chefe de Estado, vamos defender o direito desses países de continuarem a investir e a produzir, porque o mundo precisa disso". "Mas, ao mesmo tempo, os países que possuem combustíveis fósseis (...) devem estar entre aqueles que demonstram solidariedade em relação às questões relacionadas com as alterações climáticas", afirmou.

A cimeira das Nações Unidas sobre o clima, realizada no ano passado nos Emirados Árabes Unidos, terminou com um acordo global que apela à "transição para o abandono dos combustíveis fósseis", de modo a atingir emissões líquidas nulas até 2050.

A queima de combustíveis fósseis para a produção de energia é a principal fonte das emissões de gases com efeito de estufa que estão na origem das alterações climáticas. As emissões globais de dióxido de carbono relacionadas com a energia aumentaram para um nível recorde no ano passado, segundo dados da Agência Internacional da Energia.

Resta saber como é que os países vão aplicar o acordo da COP28 nos próximos anos. Aliyev afirmou que o Azerbaijão irá aumentar as suas exportações de gás natural para a Europa para atingir 20 mil milhões de metros cúbicos até 2027, tendo em conta a atual situação geopolítica.

"Este é um sinal da responsabilidade do Azerbaijão, porque estamos a investir amplamente no aumento da nossa produção de gás, porque a Europa precisa de mais gás proveniente de novas fontes", disse Aliyev.

Os países europeus têm alguns dos objectivos mais rigorosos do mundo para reduzir as emissões até 2030 - mas, ao mesmo tempo, tiveram de assegurar novas fontes de abastecimento de gás depois de a Rússia ter cortado o fornecimento de gás à Europa, na sequência da invasão da Ucrânia por Moscovo em 2022.