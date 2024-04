Climáximo substitui cartazes na Baixa de Lisboa em protesto contra os combustíveis fósseis

“Espaço público livre de combustíveis fósseis” e “Mais aeroportos: viagens com destino ao colapso climático” são algumas das mensagens colocadas no Cais do Sodré e na Praça da Figueira, em Lisboa.

Activistas do grupo Climáximo substituíram cerca de uma dezena de cartazes publicitários na Baixa de Lisboa por imagens que denunciam a continuação do uso dos combustíveis fósseis e a construção de um novo aeroporto, anunciou este sábado, 20 de Abril, e a organização.

Em comunicado enviado às redacções, estes activistas ambientais exigem "parar imediatamente todos os voos desnecessários, em particular Lisboa-Porto; parar toda a publicidade e patrocínios que legitimam o mercado fóssil em todos os espaços públicos; uma redução drástica da indústria da aviação; e o cancelamento do novo aeroporto, por ser um projecto, como qualquer projecto que aumente emissões, de morte e de colapso climático".

Entre as novas mensagens colocadas nos espaços publicitários das paragens de autocarro do Cais do Sodré e da Praça da Figueira pode ler-se: "Espaço público livre de combustíveis fósseis", "Mais aeroportos: viagens com destino ao colapso climático", "Novo destino: voo directo para o caos climático" e "Fim à publicidade de combustíveis fósseis".

Climáximo/DR Climáximo/DR Climáximo/DR Fotogaleria Climáximo/DR

A iniciativa enquadra-se, segundo a nota do Climáximo, na semana internacional de acção contra a publicidade, o patrocínio e o greenwashing das companhias aéreas, coordenada pela organização Stay Grounded e pelo projecto Badvertising.

Contactado pela Lusa, o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP) assumiu não ter tido até agora conhecimento da situação.

A porta-voz da Climáximo, Leonor Canadas, apontou aos lucros de empresas e governos mundiais à custa da crise climática, mas não esqueceu um grupo de 11 activistas que começam na segunda-feira a ser julgados no Campus da Justiça, em Lisboa, pelos seus protestos durante os últimos meses, anunciando a realização de "Assembleias de Abril" para demonstrar solidariedade e reflectir sobre novas acções.

"Enquanto eles saem impunes pelos seus crimes contra a humanidade, quem luta pela vida e resiste pacificamente contra a destruição de tudo o que importa vai, nas vésperas do 25 de Abril, ser julgada e possivelmente condenada a um ano de prisão", referiu, em declarações citadas no comunicado do grupo.