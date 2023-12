Acordo sobre combustíveis fósseis na COP28 é histórico? Fica aquém do que se esperava

Pela primeira vez, reconhece-se a ligação entre as emissões da queima de combustíveis fósseis e as alterações climáticas. Mas não há um compromisso claro para o seu abandono.

O presidente da COP28 no Dubai, Sultan Al Jaber, considerou o acordo no texto do balanço global da aplicação do Acordo de Paris “um pacote histórico” de medidas que garantem “um plano robusto” para manter o aquecimento global no limite de 1,5 graus. O enviado especial norte-americano para o clima, John Kerry, definiu este momento também como “histórico”.