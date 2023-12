Pela primeira vez, COP aprova o princípio do fim dos combustíveis fósseis

O acordo proposto pela presidência da COP28, o texto mais difícil que sai desta cimeira do clima, foi aprovado esta quarta-feira no plenário, depois de negociações que se estenderam pela madrugada.

Pela primeira vez, uma cimeira do clima das Nações Unidas aprova um acordo que menciona a redução dos combustíveis fósseis, o principal causador das emissões que causam as alterações climáticas. O acordo proposto pela presidência da COP28 para o balanço global, o texto mais difícil que sai desta cimeira do clima, foi aprovado esta quarta-feira no plenário, depois de negociações que se estenderam pela madrugada.

Depois de um dia intenso de negociações na terça-feira, que se prolongou noite dentro, foi publicado na madrugada desta quarta-feira (pouco depois das 7h, na hora local) o muito esperado texto da proposta da presidência da COP28, que decorre nos Emirados Árabes Unidos, para o balanço global (global stocktake, ou GST) das acções tomadas desde o Acordo de Paris.

O acordo aprovado no plenário da cimeira "reconhece a necessidade de reduções profundas, rápidas e sustentadas das emissões de gases com efeito de estufa" e apela a que as partes contribuam para uma "transição para o abandono dos combustíveis fósseis nos sistemas energéticos, de uma forma justa, ordenada e equitativa, acelerando a acção nesta década crítica, de modo a atingir emissões líquidas nulas até 2050, em conformidade com a ciência".

Uma versão preliminar do texto, publicada na tarde de segunda-feira, tinha gerado um coro de críticas, que iam desde considerar o acordo "fraco" até "inaceitável", pela falta de referência assertiva ao fim dos combustíveis fósseis, que são as principais fontes das emissões que estão a causar as alterações climáticas.

Onde no texto de segunda-feira se apelava aos países a “reduzir tanto o consumo como a produção de combustíveis fósseis”, indicando apenas a meta de 2050, pede-se agora a “transição para o abandono dos combustíveis fósseis nos nossos sistemas energéticos”, indicando que a acção deve ser acelerada já "nesta década crítica".

O documento proposto pela presidência da COP28, liderada pelo ministro Sultan Al Jaber, enumera ainda sete outras medidas para ajudar a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, como a necessidade de triplicar as energias renováveis. Se for adoptada, será a primeira vez em três décadas de cimeiras do clima da ONU que os países concordam em abandonar o petróleo, o gás e o carvão, que alimentam 80% da energia global.

É a primeira vez que um acordo final das cimeiras do clima menciona de forma clara o abandono dos combustíveis fósseis (muitos países prefeririam uma eliminação) para evitar os piores impactos das alterações climáticas.