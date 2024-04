Directores defendem criação de plano para a saúde mental para prevenir incidentes nas escolas

Os directores escolares olham com preocupação para o aumento do número de ocorrências criminais dentro das escolas e ao seu redor e atribuem-no ao facto de notarem os alunos mais impacientes e reactivos e menos tolerantes, sobretudo depois da pandemia. Por isso, dizem ser necessário um “programa de saúde mental” para as escolas, que inclua mais psicólogos e técnicos da área social para as instituições poderem dar mais apoio aos estudantes.

