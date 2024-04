“Cavalo de Tróia” contra o cancro vale mais 30 milhões de euros a equipa portuguesa

O cancro pode esconder-se do nosso sistema imunitário. Embora algumas das células imunitárias possam identificar as células cancerosas e atacá-las, isso pode ser insuficiente. Uma solução possível será tornar o “inimigo” visível. O pensamento surgiu a três cientistas portugueses radicados na Suécia e que criaram a Asgard Therapeutics, uma empresa de biotecnologia focada no desenvolvimento de uma terapia que destapa as células cancerosas perante o nosso sistema imunitário (e com óptimos resultados). Agora, receberam mais 30 milhões de euros para continuar este trabalho.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt