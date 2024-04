Europeias: PS tem lista mais paritária, AD dá mais protagonismo aos jovens

Nesta segunda-feira, Partido Socialista (PS) e Aliança Democrática (AD), coligação que junta PSD, CDS e PPM, apresentaram as listas de candidatos às eleições europeias, marcadas para 9 de Junho deste ano. Ambos os partidos indicam mais homens do que mulheres, sendo que no caso do PS a diferença é mais pequena e a cabeça de lista é Marta Temido. A lista socialista tem mais jovens, mas a AD – para além de ter Sebastião Bugalho, de 28 anos, como número 1 – garante à juventude lugares de maior destaque. A maioria dos nomes divulgados já desempenhou cargos políticos e há 20 candidatos com formação em Direito.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt