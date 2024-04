Quem são os cabeças de lista às europeias: de Sebastião Bugalho a Francisco Paupério

Entre os partidos e coligações com eleitos em Bruxelas e os que têm assento na Assembleia da República, já há sete cabeças de lista escolhidos para as eleições de 9 de Junho. O PAN, cujo eurodeputado com mandato atribuído em 2019 se tornou independente, ainda não escolheu o seu número um. E o ADN, que teve uma votação surpreendente nas legislativas deste ano, escolheu Joana Amaral Dias, que chegou a estar inscrita no Bloco de Esquerda, para cabeça de lista.

Sebastião Bugalho (AD)

O jornalista e comentador político de 28 anos será o cabeça de lista da Aliança Democrática. Embora também já tenha sido candidato a deputado pelo CDS-PP, é como independente que integra as listas da coligação entre o PSD, o CDS e o PPM. Luís Montenegro descreveu-o na segunda-feira à noite como “um jovem, um jovem talentoso, que o país conhece, aqui e ali polémico, que afronta a posição, que estimula a confrontação democrática". "É expressão daquilo que queremos: que vale a pena estar em Portugal e lutar por Portugal; que vale a pena ser agente de mudança”, acrescentou.

Marta Temido (PS)

A antiga ministra da Saúde e actual presidente da concelhia do PS-Lisboa será a número um da lista socialista. Quando deixou o Governo, em 2022, assumiu o cargo de deputada e voltou a concorrer a um lugar em São Bento nas últimas legislativas. Foi uma protagonista improvável no congresso do PS de 2021, altura em que se tornou militante do partido e em que surgiu como uma eventual futura candidata à liderança, em resposta às sondagens positivas. Marta Temido, de 50 anos, é licenciada em Direito, com especialização em administração hospitalar, um doutoramento em saúde internacional e uma tese dedicada à partilha de funções entre médicos e enfermeiros.

António Tanger ​Corrêa (Chega)

O vice-presidente do Chega, de 71 anos, é diplomata de carreira e vai encabeçar a lista para o Parlamento Europeu. A primeira vez que chefiou um posto diplomático foi em 1984, como cônsul-geral em Toronto. Nessa altura, a comunidade portuguesa na região pôs à sua disposição um veleiro de alta competição já usado que ficou destruído num acidente a caminho dos EUA. Mais tarde, a mesma comunidade organizou um peditório para lhe emprestar um segundo barco durante cinco anos. Esta é apenas uma das histórias que polémicas que envolvem Tanger Corrêa, o embaixador que em 2009 recebeu um castigo inédito: 90 dias de suspensão.

João Cotrim de Figueiredo (IL)

A grande aposta da IL é João Cotrim de Figueiredo, o gestor e empresário de 62 anos que assumiu a liderança do partido em Dezembro de 2019 e deixou o cargo em Dezembro de 2023 por considerar que a Iniciativa Liberal precisava de uma atitude “mais combativa” e “popular”. Nas legislativas de 2022, Cotrim de Figueiredo celebrizou o lema “o liberalismo funciona e faz falta a Portugal”. Formou-se em Economia na London School of Economics e desempenhou, entre outras, as funções de director-geral da TVI e de presidente do Turismo de Portugal.

Catarina Martins (BE)

A antiga líder do Bloco de Esquerda, que esteve no lugar entre 2012 e 2023 (primeiro numa liderança bicéfala com João Semedo), foi aprovada como cabeça de lista às europeias por "uma larguíssima maioria", de acordo com Mariana Mortágua. Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, mestre em Linguística e doutoranda em Didáctica das Línguas, a ex-deputada foi também actriz. A primeira vez que foi eleita para a Assembleia da República foi em 2009, ainda como independente nas listas do Bloco. Em 2015, assinou, com o PS, as posições conjuntas que viabilizaram o governo da "geringonça". Tem 50 anos.

João Oliveira (CDU)

O comunista natural de Évora foi durante 15 anos deputado eleito pelo PCP na Assembleia da República e chegou a ser líder parlamentar do partido e também tenor no grupo de canto do Parlamento. No rescaldo das eleições de 2022, quando o PCP perdeu uma boa parte da sua bancada e o Partido Ecologista Os Verdes ficou fora da AR, João Oliveira também falhou a sua eleição por Évora, mas foi elogiado pela sua “grande capacidade de diálogo, competência e capacidade de trabalho” o que fez com que o seu nome fizesse parte de uma lista de eventuais sucessores de Jerónimo de Sousa (o que não se confirmou). O advogado e dirigente do comité central tem 44 anos.

Francisco Paupério (Livre)

O cabeça de lista do Livre na corrida às eleições europeias é licenciado em Biologia, mestre em Biologia Computacional, está a concluir o doutoramento em Biologia Integrativa e Biomedicina no Instituto Gulbenkian de Ciência e tem 28 anos, tal como Sebastião Bugalho. Depois de já ter participado em reuniões da Juventude Socialista, aproximou-se do Livre em 2021 e é nesse partido que mais se revê, "por duas questões essenciais" – a ecologia e o europeísmo. É membro da Assembleia do Livre, relator do círculo temático Europa do partido e foi o número três, pelo Porto, na corrida às legislativas deste ano.