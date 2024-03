Tânger Corrêa será o cabeça de lista do Chega às europeias

Ventura diz que PSD viabilizará candidatos do Chega para a Mesa da Assembleia da República, cujos nomes só deverá revelar no final desta segunda-feira.

O embaixador António Tânger Corrêa, actual vice-presidente do Chega, será o cabeça de lista do partido às eleições europeias de 9 de Junho. O anúncio do nome foi feito nesta segunda-feira à tarde por André Ventura, numa declaração aos jornalistas na Assembleia da República, enquanto decorria a última reunião da conferência de líderes desta legislatura que está a definir a agenda para a tomada de posse do novo Parlamento.

Sobre António Tânger Corrêa, que o Chega já candidatou, sem sucesso, há dois anos para membro do Conselho de Estado - mesmo sabendo de antemão que pela sua representatividade no Parlamento não seria aceite por PS e PSD - Ventura argumenta "ter o currículo, a experiência política e o conhecimento do mundo internacional para ser o protagonista" da candidatura.

"Vamos a estas eleições para vencer, depois do resultado histórico no país e nos círculos da emigração", prometeu Ventura, que acrescentou ter informado o ID - Identidade e Democracia, o grupo europeu de direita e extrema-direita sobre o nome, estabelecendo o "objectivo" de "evitar uma maioria de centro esquerda ou do PPE no Parlamento Europeu" e também "evitar que Ursula von Der Leyen renove mandato como presidente da Comissão Europeia".

Há vários anos que as intervenções de António Tânger Corrêa nas convenções e congressos do Chega faziam antever a sua vontade de liderar a lista do partido nas eleições europeias.

"Reciprocidade de entendimento" com PSD, diz Ventura

Relativamente à eleição dos membros da Mesa da Assembleia da República, André Ventura anunciou que o PSD viabilizará a indicação dos candidatos do partido à vice-presidência, secretário e vice-secretário e que, no “seguimento desta informação”, também apoiará os nomes dos sociais-democratas para os mesmos lugares.

“O PSD informou esta tarde o Chega que viabilizará a nomeação de vários dirigentes do partido para vice-presidente da Assembleia da República, secretário e vice-secretário”, disse, remetendo o anúncio dos nomes desses deputados até ao final do dia.

Na sequência da indicação do PSD, André Ventura referiu que o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, irá também reunir-se com o seu grupo parlamentar e indicar aos deputados “para viabilizarem a proposta que a AD apresentou para a presidência do parlamento”. A AD indicou o antigo ministro da Defesa José Pedro Aguiar-Branco para a presidência da Assembleia da República.

“Quero sublinhar este entendimento, a reciprocidade deste entendimento”, afirmou, acrescentando que também viabilizará o nome proposto pela IL para vice-presidente, o deputado Rodrigo Saraiva.

A eleição para a Mesa da Assembleia da República decorrerá esta terça-feira, na primeira reunião do Parlamento na nova legislatura. Todos os candidatos precisam de uma maioria absoluta de 116 deputados para serem eleitos.