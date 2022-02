Não foi surpresa para o PCP a saída de João Oliveira do Parlamento

A concentração de milhares de votos comunistas nas candidaturas dos socialistas é admitida por militantes e dirigentes do PCP, que atribuem a mudança à bipolarização, ao “yo-yo” das sondagens e à dificuldade em aceitarem o chumbo do Orçamento do Estado.

A Praça do Giraldo é a Ágora de Évora. O local onde a comunidade alentejana debate as minudências que por vezes separam os amigos, sobretudo quando o tema são assuntos da política caseira ou do futebol. “É a praça de todos”, assume peremptório José Maurício Guerreiro que nasceu numa aldeia dos arredores de Évora mas que cedo na vida partiu com os pais para o Montijo. Veio à terra onde nasceu para votar e ficar uns dias. “Algo está a mudar'’, observa. E esta mudança não o deixa tranquilo, confidencia ao PÚBLICO.