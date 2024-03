Haverá ainda no Livre quem se lembre de Joacine Katar Moreira? Cinco anos depois de a ex-deputada ter protagonizado as mais rápidas entrada e saída de um partido no Parlamento, traumatizando todos quantos viam no Livre uma alternativa à esquerda que já estava em São Bento, a formação da papoila deu prova de não ser um mero fogacho.

