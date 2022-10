João Cotrim Figueiredo deixa liderança da Iniciativa Liberal em Dezembro

João Cotrim de Figueiredo vai deixar a liderança da Iniciativa Liberal em Dezembro, anunciou o partido este domingo.

Em comunicado, a IL anuncia que Cotrim Figueiredo “não será novamente candidato” a presidente da Comissão Executiva, cujo mandato acabará um ano antes do previsto. Nas redes sociais, Cotrim Figueiredo explicou a sua decisão, afirmando que o partido precisa de uma atitude “mais combativa” e “popular”, considerando que não é “a pessoa ideal para a corporizar”.

Presidente da IL desde Dezembro de 2019, Cotrim Figueiredo “comunicou que não será novamente candidato à liderança do partido, dando a oportunidade a uma nova liderança de estar em funções com suficiente antecedência em relação aos próximos actos eleitorais, que terão lugar já a partir do segundo semestre de 2023”, diz a nota do partido.

A convenção do partido estava já marcada para Dezembro. “Será aberta à participação de todos os membros e irá eleger a nova Comissão Executiva do partido e aprovar a moção de estratégia global para os próximos dois anos”, afirma a IL.

A decisão é tomada “após três anos à frente de uma equipa que difundiu as ideias liberais, que fez crescer a Iniciativa Liberal e que a tornou incontornável na cena política nacional”, diz Cotrim Figueiredo no Twitter. “Pessoal e politicamente difícil”, a opção pela saída antecipada explica-se pelo facto de o actual presidente, com 61 anos, entender que “a estratégia para que o partido continue a crescer deve ser diferente daquela que o fez crescer de forma significativa até agora”.

“O trabalho de oposição a uma maioria absoluta e o posicionamento dos diversos agentes político-partidários implicam uma postura distinta por parte da Iniciativa Liberal. O partido precisa de uma tónica mais combativa, mais popular e mais abrangente a nível nacional e considero não ser eu a pessoa ideal para a corporizar”, completa.

“Uma nova liderança” do partido, prossegue Cotrim, “trará uma renovada energia” e deverá estar em “plenitude de funções com a antecedência suficiente face às batalhas eleitorais que ocorrerão a partir do segundo semestre de 2023”.

Gabando os “tremendos sucessos na afirmação do liberalismo no país”, Cotrim diz-se disponível para ajudar a nova liderança naquilo que ela “entender ser útil”.

No comunicado em que comunica a decisão, a Iniciativa Liberal afirma-se como “um partido diferente na mudança de liderança” já que Cotrim “sairá da presidência da Comissão Executiva após ter tido um excelente resultado nas últimas eleições legislativas e após surgir nas sondagens como o líder político mais bem avaliado do país”.

Fundada em Dezembro de 2017, a Iniciativa Liberal concorreu, com listas próprias, a todas as eleições de 2019, tendo eleito um deputado à Assembleia da República. Em 2020, concorreu às Eleições Regionais dos Açores, elegendo o seu primeiro deputado numa região autónoma. Em 2021, apoiou a candidatura presidencial de Tiago Mayan Gonçalves, e concorreu às eleições autárquicas, tendo eleito 89 autarcas. Em 2022, elegeu oito deputados à Assembleia da República. O partido diz ter hoje seis mil membros.

Rui Rocha é candidato

Pouco depois do anúncio da saída de Cotrim Figueiredo, o deputado liberal Rui Rocha anunciou a sua candidatura à presidência da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal (IL).

“Na próxima Convenção Nacional, agendada para Dezembro, apresentarei uma moção de estratégia global e irei encabeçar uma lista à Comissão Executiva do partido. Esta candidatura, sob o lema “Liberalismo para Todos”, tem dois objectivos fundamentais: continuar o actual sucesso da IL e popularizar o Liberalismo pelo país, afirmando as ideias e os valores liberais com convicção e humildade para transformar Portugal num país mais próspero, mais justo e mais livre”, escreveu Rui Rocha no Facebook.

Elogiando o trabalho dos dois líderes que a IL já teve (Carlos Guimarães Pinto e Cotrim Figueiredo), o deputado promete uma “oposição feroz e combativa ao modelo de desenvolvimento falhado que o PS implementa no país” e ter “uma comunicação mais popular e com maior presença junto dos portugueses”, bem como fazer crescer a Iniciativa Liberal no território, “para mais zonas suburbanas e do interior”, e nos temas, “chegando a mais públicos”.