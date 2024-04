Frederik e Mary da Dinamarca divulgam novo retrato oficial e está repleto de história

Depois de três meses de reinado, eis o retrato oficial dos novos reis dinamarqueses, Frederik X e Mary. A fotografia, divulgada nesta quinta-feira, mostra os soberanos a usarem os trajes formais com jóias e condecorações simbólicas. A partir de agora, este é o novo retrato que fica pendurado nas paredes das principais instituições da Dinamarca, bem como nas embaixadas e consulados de todo o mundo.

As três fotografias ─ uma do casal, bem como de cada um individualmente ─ são da autoria de Steen Evald, que captou os reis na Sala Verde do Palácio de Christiansborg, em Copenhaga, a residência oficial da monarquia mais antiga da Europa. Em grande destaque, Frederik e Mary utilizam os colares da famosa Ordem do Elefante, a mais alta condecoração da Dinamarca.

É também a primeira vez que a rainha Mary surge a utilizar as jóias da coroa. A vistosa tiara de Rosenborg, com esmeraldas e diamantes, é acompanhada dos brincos e do colar com o mesmo design. As peças, obra do joalheiro Carl Martin Weisshaupt, datam do século XIX, quando o rei Cristiano VIII as ofereceu à rainha Carolina Amália, nas suas bodas de prata, em 1840, recorda o site da casa real. Contudo, as esmeraldas e diamantes ainda são mais antigos e terão pertencido à rainha Sofia Madalena, rainha consorte de Gustavo III, entre 1771 e 1792.

A última vez que o conjunto tinha sido usado foi em Novembro do ano passado, quando a rainha Margarida II o elegeu para a visita de Estado dos reis de Espanha, Felipe VI e Letizia. As jóias da coroa estão tipicamente expostas no Castelo de Rosenborg, em Copenhaga, e não podem sair do território dinamarquês.

Foto A rainha Mary Steen Evald/The Royal House

Ao peito da rainha ─ a usar um vestido em veludo assinado pela criadora dinamarquesa Birgit Hallstein ─ sobressai um pequeno retrato do marido, preso com uma fita da ordem de Dannebrog. Usar um retrato do soberano ao peito é uma tradição que acompanha as mulheres da família real dinamarquesa há mais de um século. Aliás, antes de ser rainha, Mary usava a mesma medalha com uma fotografia de Margarida II.

O novo retrato em miniatura de Frederik X foi criado pelo artista britânico Tom Mulliner e está colocado numa moldura de ouro com diamantes ─ a mesma que Margarida II usava com um retrato do pai, Frederico IX.

A peça em questão tem uma ligação a Portugal, já que pertenceu à princesa Amélia de Leuchtenberg, a segunda mulher do rei D. Pedro IV. Como a princesa não teve filhos e morreu muito jovem, a moldura passou para a irmã, a rainha Josefina da Suécia. Havia de chegar à Dinamarca através da sua neta, a rainha consorte Luísa, mulher do rei Frederico VIII.

Foto Frederik X Steen Evald/ The Royal House

Já o rei Frederik X veste o traje de gala da Marinha com várias condecorações ao peito, incluindo o colar da Ordem do Elefante, datado de 1671, e a grande cruz da Ordem de Dannebrog à volta do pescoço. Existe a tradição de que este elefante original seja utilizado pelo monarca em ocasiões especiais ─ Margarida II utilizava-o para a procissão de Ano Novo.

Nos últimos meses, Frederik e Mary têm surgido unidos e parecem ter deixado para trás os rumores de traição que abalaram o casamento no final do ano passado. Uma revista “cor-de-rosa” espanhola fez capa com fotografias do agora rei a passear por Madrid com a socialite Genoveva Casanova, a jantarem juntos e a assistirem a um espectáculo de flamenco. Logo depois, a mexicana fez uma declaração onde negava todas as notícias.

Já a casa real dinamarquesa remeteu-se ao silêncio, apesar de, na imprensa tablóide, correrem rumores de que Mary estaria a pressionar Margarida II a abdicar do trono, ameaçando que, se não se tornasse rainha, iria separar-se de Frederik. A teoria nunca foi confirmada, mas a rainha dinamarquesa abdicou a 31 de Dezembro de 2023. A 14 de Janeiro, Frederik X foi proclamado rei.