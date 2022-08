Coração de D. Pedro já chegou ao Brasil para as comemorações dos 200 anos de independência

O coração do monarca será levado para o Palácio do Itamaraty, onde ficará em exposição “controlada” no âmbito das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil. O regresso ao Porto está marcado para o dia 9 de Setembro.

O coração de D. Pedro IV chegou na segunda-feira ao Palácio do Planalto, em Brasília, a pedido do Governo brasileiro para as comemorações do bicentenário da independência que se celebram no dia 7 de Setembro.

O órgão, que saiu pela primeira vez de Portugal, chegou à base área de Brasília dentro de uma urna de prata dourada e chegará esta terça-feira ao Palácio do Planalto onde será recebido pelo Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, numa cerimónia semelhante à visita de um chefe de Estado.

Depois da cerimónia, o coração será levado para o Palácio do Itamaraty, também na capital brasileira e ficará em exposição “controlada” a partir de quinta-feira como parte da comemoração dos 200 anos da independência.

As cerimónias serão acompanhadas pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que, na quinta-feira, também participará numa palestra no Instituto Rio Branco intitulada “Dois povos unidos por um coração – o significado político e simbólico de D. Pedro para Portugal e o Brasil”, escreve a agência Lusa.

O autarca portuense regressará a Portugal, mas o coração do monarca responsável pela independência do Brasil, em 1822, vai continuar a ser acompanhado pelo comandante da Polícia municipal do Porto, António Leitão da Silva.

D. Pedro IV ( D. Pedro I, no Brasil) morreu em 1834, tendo o coração chegado ao Porto um ano depois para ser guardado na capela-mor da Igreja da Lapa, de onde raras vezes saiu.

O órgão esteve em exibição aberta ao público durante o fim-de-semana e recebeu 3.426 visitantes no sábado e 2.868 no domingo. Os restos mortais do primeiro imperador do Brasil permanecem em São Paulo.

O regresso à cidade do Porto está marcado para o dia 9 de Setembro e ficará em exibição nos dias 10 e 11 para depois ser novamente guardado.