Dinamarca já tem novo rei: Frederico X subiu ao trono

Ascendeu este domingo ao trono o rei Frederico X da Dinamarca, sucedendo à mãe, Margarida II, que abdicou ao fim de 52 anos de reinado. Na capital, Copenhaga, reuniram-se milhares de pessoas para testemunhar o momento histórico, mesmo sem que tenha havido uma cerimónia de coroação com a festividade de outras entronizações europeias.

Margarida II, de 83 anos, surpreendeu a nação na véspera de Ano Novo ao anunciar que planeava tornar-se a primeira monarca dinamarquesa a abdicar voluntariamente do trono em quase 900 anos.

A sucessão foi formalizada quando Margarida assinou a declaração da sua abdicação durante uma reunião do Conselho de Estado, no Parlamento. Depois, levantou-se, fez sinal a Frederico para que este se sentasse e disse, antes de abandonar a sala: "Deus salve o rei."

Frederico, de 55 anos, foi então proclamado rei pela primeira-ministra, Mette Frederiksen, na varanda do Palácio de Christiansborg. "Viva sua majestade, o rei Frederico X", aclamou.

"A minha esperança é tornar-me um rei unificador do futuro. É uma missão de que me ocupei durante toda a vida. É uma missão que assumo com orgulho, respeito e alegria", afirmou Frederico perante a enorme multidão que o saudava.

Visivelmente emocionado, terminou o discurso, como manda a tradição, com o lema: "Unidos e comprometidos pelo reino da Dinamarca."

Frederico surgiu com um uniforme militar de cerimónia, acompanhado pela mulher, Mary Donaldson, que se torna a primeira rainha nascida na Austrália, e os filhos: o novo príncipe herdeiro, Christian, de 18 anos; Isabella, de 16 anos; e os gémeos Vincent e Josephine, com 13 anos.