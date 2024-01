Dinamarca: o que muda nos títulos reais e quem é o novo príncipe herdeiro

A 14 de Janeiro, termina o reinado de 52 anos de Margarida II. O filho Frederik tornar-se-á o novo rei e será o décimo com este nome. A partir deste domingo, o novo príncipe herdeiro é Christian, que tem 18 anos e está a terminar o secundário. Não se sabe ainda o que muda na vida do primeiro na linha de sucessão.

Desde 1513 que todos os reis da Dinamarca se chamam ora Frederik, ora Christian, de forma alternada. Aliás, Margarida II foi a primeira mulher no trono desde Margarida I (que governou entre 1387 e 1412), de quem herdou o nome, e decidiu chamar o primeiro filho de Frederik, em homenagem ao seu pai. Consequentemente, o agora príncipe herdeiro chama-se Christian e, um dia, será Christian XI.

Com a proclamação de Frederik X é esta a maior mudança nos títulos reais, já que Margarida mantém-se como rainha e poderá assumir a função de regente, caso necessário. Isto porque outras alterações mais significativas já tiveram lugar há um ano, quando a monarca decidiu retirar o título de príncipes e princesas aos filhos do seu segundo filho, o príncipe Joachim, que passou também a ser conhecido por conde de Mozepat.

A decisão polémica foi anunciada em Setembro de 2022, mas só teve efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2023. Os quatro netos são actualmente apenas conhecidos por “excelência” e a monarca justificou a decisão com o desejo de criar “condições para que possam moldar as suas vidas, sem que sejam limitados por considerações especiais ou deveres que uma ligação formal à casa real dinamarquesa, enquanto instituição, envolve”.

Foto Os reis Frederik e Mary com o príncipe Joachim e a mulher Marie Reuters

Contudo, os quatro mantêm o lugar na ordem de sucessão ao trono, onde estão entre a 6.ª e a 9.ª posição. Nikolai, 24 anos, é o mais velho dos filhos de Joachim, seguido de Felix com 21 anos, Henrik de 14 e Athena de 11. Os dois rapazes mais velhos são fruto do primeiro casamento do segundo filho da rainha com Alexandra, condessa de Frederiksborg. Em 2008, voltou a casar-se com a francesa Marie Cavallier e, no ano seguinte, foram pais de Henrik e mais tarde de Athena.

Apenas os quatro filhos de Frederik X e Mary são príncipes. Além de Christian, os reis são pais de Isabella com 16 anos, segunda na linha de sucessão, ainda a estudar no ensino secundário na escola Øregård Gymnasium, em Hellerup. Os mais novos são os gémeos Vincent e Josephine com 13 anos, que estudam em dois colégios distintos: ela na Kildegård e ele na escola de Tranegård.

Foto Frederik e Mary com os quatro filhos em 2023 IDA MARIE ODGAARD

Nascido para o trono

É especialmente para Christian que a vida pode mudar agora que os pais serão os reis da Dinamarca, da Gronelândia e das ilhas Faroé, ainda que não tenham sido confirmados mais detalhes pelo Palácio de Christiansborg. Quando fez 18 anos, a 15 de Outubro, foi presenteado com a Ordem do Elefante — a principal honra dinamarquesa — pela sua avó, a rainha Margarida II.

Nessa ocasião, o Palácio anunciou que o príncipe só começaria a receber uma mesada do Estado quando completasse 21 anos — uma medida que pode vir a ser alterada, tendo em conta que será o sucessor ao trono. Para já, “a principal prioridade de Christian é completar o ensino secundário”, para depois prosseguir os estudos.

Se seguir as pisadas do pai, o jovem poderá estudar noutro país (Frederik concluiu mestrado em Harvard) ou até prosseguir carreira nas Forças Armadas. “Como pais, queremos dar aos nossos filhos uma base sólida que lhes dê a força para serem eles próprios”, disse Mary, numa entrevista sobre a educação dos filhos.

Foto HENNING BAGGER

Foto No baptismo de Christian em Janeiro de 2006 Reuters

Seja qual for o caminho, Christian tem o destino traçado para ser rei da Dinamarca. Isso é certo desde 15 de Outubro de 2005, dia em que nasceu Christian Valdemar Henri John às duas da manhã no Hospital Universitário de Copenhaga. Ficou alguns dias internado na pediatra por ter sido diagnosticado com icterícia, um problema bastante comum em bebés e que deixa o tom da pele amarelado.

Com o nascimento do novo herdeiro real, desde 1968, o país encheu-se de festa. O menino foi baptizado na capela do Palácio de Christiansborg a 21 de Janeiro de 2006, com um nome que também homenageia o pai de Mary, John Donaldson.

Foto Primeiro dia de escola em 2011 Reuters

Não tardou até que os príncipes levassem o primeiro filho à Austrália, numa visita privada para conhecer a família de Mary. Durante os primeiros anos de vida, o príncipe foi resguardado dos holofotes e só em 2012 teve o seu primeiro evento oficial acompanhado da rainha Margarida II.

Quando chegou a hora de Christian iniciar o seu percurso escolar, Frederik e Mary surpreenderam pela escolha de uma escola púbica — Tranegårdskolen, a mesma que os irmãos mais novos haviam de frequentar. Mais tarde, passou pelo colégio interno de Herlufsholm, em Næstved, mas foi transferido em 2022, quando surgiram alegações de abusos sexuais na instituição. Agora, prevê-se que conclua o secundário em Maio deste ano na Ordrup Gymnasium.