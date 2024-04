No duelo entre “as duas melhores carnes do mundo” triunfou um português

“Não é por eu ser galego, mas deixa-me dizer-te que de todos os pratos aqui servidos o teu era o melhor.” Quem o confessa é Sérgio Pazos, actor que participou, entre outras, na série luso-galega Auga Seca, exibida pela RTP em 2020, em conversa com o chef português Luís Gaspar. Pazos fala das plumas de porco ibérico com ervilha lágrima e beurre blanc (molho de manteiga emulsificada) de amêijoas à Bulhão Pato que o cozinheiro leiriense, timoneiro da Sala de Corte, em Lisboa, steakhouse especializada em carnes maturadas, que é 34.ª melhor do mundo, apresentou no evento Face 2 Face, que reuniu em Madrid mais de uma centena de amantes de carne, incluindo dezenas de jornalistas espanhóis e de Portugal, França, Itália, Austrália e Reino Unido. Quem também marcou presença, numa aparição de última hora, foi o chef dinamarquês Rasmus Munk, do Alchemist​, que ocupa o 5.º lugar na lista World’s 50 Best Restaurants, e que viajou até à capital espanhola para receber o prémio de Chef do Ano 2024 da revista Tapas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt