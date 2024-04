Vestígios de gripe das aves detectados numa em cada cinco amostras de leite nos EUA

Cerca de uma em cada cinco amostras de leite comercial nos EUA deu positivo para vestígios de gripe aviária numa pesquisa nível nacional nos Estados Unidos, com uma proporção maior proveniente de áreas com manadas de vacas infectadas, disse a agência responsável pela regulação dos medicamentos e alimentos naquele país, a Food and Drug Administration (FDA, na sigla em inglês).

Não há provas de que o leite represente um perigo ou que esteja presente um vírus vivo, acrescentou o regulador norte-americano. A FDA afirmou, no entanto, na quinta-feira, que são necessários testes adicionais para determinar se o agente patogénico intacto ainda está presente e se continua infeccioso.

No início desta semana, a FDA disse que, se o leite for aquecido a uma temperatura específica, continua a ser seguro para consumo humano, uma vez que o processo mata as bactérias e os vírus nocivos.

A autoridade reguladora da saúde e o Departamento de Agricultura dos EUA indicaram que, com base nas informações actualmente disponíveis, o abastecimento comercial de leite continua a ser seguro devido ao processo de pasteurização e ao desvio ou destruição do leite de vacas doentes.

“Até à data, os estudos sobre o leite vendido em retalho não mostraram resultados que alterassem a nossa avaliação de que o fornecimento comercial de leite é seguro”, afirmou a FDA na sua última actualização.

Oito estados dos EUA confirmaram casos de gripe aviária em 33 manadas de gado leiteiro, segundo o Departamento de Agricultura dos EUA.

Apenas uma pessoa –​ um trabalhador agrícola do Texas – foi confirmada como tendo gripe das aves. O paciente sofreu de conjuntivite, uma irritação ocular que pode causar vermelhidão e desconforto.

O regulador da saúde norte-americano disse ainda que os sinais epidemiológicos dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos não revelaram qualquer aumento de casos humanos e nenhum caso de H5N1 para além do caso conhecido.

A FDA está a avaliar mais aprofundadamente quaisquer resultados positivos através de testes de inoculação de ovos, que descreveu como a norma-padrão para determinar se o vírus se mantém viável.