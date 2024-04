Um tribunal de recurso de Nova Iorque anula uma das condenações de Harvey Weinstein

O tribunal de recurso Nova Iorque anulou nesta quinta-feira a condenação por crimes sexuais em 2020 do ex-produtor de Hollywood Harvey Weinstein, no caso que ajudou a desencadear o movimento #MeToo. E considerou que se deveria fazer um novo julgamento naquela que tinha sido considerada uma sentença histórica.



Numa decisão por 4-3, o tribunal de recurso do estado de Nova Iorque afirmou que o juiz de instrução cometeu um erro ao permitir que os procuradores apresentassem testemunhos de mulheres que afirmaram que Harvey Weinstein as tinha agredido, apesar de não fazerem parte das acusações que ele enfrentava. O colectivo de juízes deste tribunal de recurso também considerou que o juiz do julgamento agravou o erro ao permitir que Weinstein fosse contra-interrogado de uma forma que o retratava de uma forma "altamente prejudicial".

"É um abuso de poder discricionário permitir alegações não testadas de nada mais do que um mau comportamento que destrói o carácter de um arguido, mas que não lança qualquer luz sobre a sua credibilidade em relação às acusações criminais", escreveu a juíza Jenny Rivera pela maioria de juízes. "A solução para estes erros graves é um novo julgamento", acrescentou.

Uma juíza dissidente, Madeline Singas, afirmou que o resultado "perpetua noções ultrapassadas de violência sexual e permite que os predadores escapem à responsabilização".

Harvey Weinstein, que tem agora 72 anos, está a cumprir uma pena de 23 anos de prisão em Nova Iorque por esta condenação, por ter agredido sexualmente uma antiga assistente de produção em 2006 e ter violado uma aspirante a actriz em 2013​. No ano passado, foi condenado num outro processo na Califórnia a 16 anos de prisão pela violação de uma actriz em 2013, em Los Angeles.

Caberá ao procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, cujo antecessor Cyrus Vance apresentou o caso, decidir como proceder. "Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para voltar a julgar este caso e continuaremos firmes no nosso compromisso para com os sobreviventes de agressões sexuais", afirmou Emily Tuttle, porta-voz de Bragg, por correio electrónico.

O gabinete de Alvin Bragg está também a meio de um julgamento criminal contra o antigo Presidente dos EUA, Donald Trump.

O advogado de Weinstein não respondeu ainda a um pedido de comentário da Reuters.

Não ficou no entanto claro como é que a decisão afectará Harvey Weinstein, que tem estado a cumprir a sua pena no norte do estado de Nova Iorque. Mesmo que não seja julgado de novo, ainda tem a sentença de 16 anos de prisão na Califórnia.

A condenação inicial de Weinstein foi considerada um marco para o movimento #MeToo, em que as mulheres acusaram centenas de homens do mundo do entretenimento, dos media, da política e de outros sectores de má conduta sexual.

"A decisão de hoje é um grande passo atrás na responsabilização de quem cometeu actos de violência sexual", disse Douglas Wigdor, advogado que representou oito dos acusadores de Harvey Weinstein. "Vai obrigar as vítimas a suportar mais um julgamento".

Weinstein foi co-fundador do estúdio de cinema Miramax, que produziu filmes como Pulp Fiction. O seu estúdio de cinema homónimo declarou falência em Março de 2018.