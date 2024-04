Um festival de caminhadas para descobrir Alijó

É a terceira edição do Festival de Percursos Pedestres de Alijó e o convite é para partir à descoberta de quatro trilhos guiados no fim-de-semana de 4 e 5 de Maio. São quatro portais para os cerca de 200km para caminhar pela natureza deste concelho do distrito de Vila Real, num total de duas dezenas de percursos homologados.

Em destaque no festival estarão os passeios pelos percursos Sanfins do Douro - Moinho do Servo Sebastião Maria e Barragem de Vila Chã - Moinho do Servo Sebastião Maria; Alijó - Castedo e Castedo - Cotas.

"Todos os percursos pedestres atravessam vários pontos de interesse turístico e paisagístico, como miradouros, património arqueológico, espaços verdes, caminhos ancestrais, igrejas e capelas", destaca o município.

"Acompanhados por guias profissionais", haverá também tempo para saborear a gastronomia local e os vinhos, por entre "paisagens de cortar a respiração".

Trilho de Castedo - Cotas Cm alijó Trilho da Barragem de Vila Chã - Moinho do Servo Sebastião Maria Cm alijó Fotogaleria Trilho de Castedo - Cotas Cm alijó

Foto Sanfins do Douro - Moinho do Servo Sebastião Maria CM Alijó

Para participar, é obrigatória a inscrição (até 2 de Maio), custando 10 euros um dia ou 15 euros os dois dias. Está incluído "almoço-convívio com pratos típicos, t-shirt do evento, cantil, reforço alimentar ao longo dos percursos e seguro de acidentes pessoais". As inscrições podem ser feitas nas Lojas Interactivas de Turismo de Alijó e do Pinhão ou online.

O festival é iniciativa da autarquia da Alijó, em parceria organizativa com a empresa de animação turística e caminhadas PortugalNTN.