Podcast Mais lento do que a luz. Joana Gonçalves de Sá mostra que a física também é social

A convidada deste episódio do podcast Mais Lento do que a Luz é Joana Gonçalves de Sá, investigadora no LIP – o Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas, onde dirige, no pólo de Lisboa, o grupo SPAC – Social Physics and Complexity.

A equipa de Joana Gonçalves de Sá usa ferramentas computacionais e grandes quantidades de dados para estudar não os mistérios das partículas fundamentais, mas os desafios da sociedade, tais como a previsão da dinâmica de doenças e o impacto de certos comportamentos humanos ou de certas políticas públicas.

Joana Gonçalves de Sá ganhou em 2019 um prestigiado financiamento europeu, do European Research Council, no valor de 1,5 milhões de euros, para estudar notícias falsas. Em 2022 obteve um outro financiamento do European Research Council, desta vez uma bolsa “Prova de Conceito”, para um outro projecto, complementar, que tem como objectivo desenvolver um meio para auditar motores de busca, num esforço para detectar desinformação em tempo real.

O podcast Mais Lento do que Luz sai quinzenalmente, às segundas-feiras. Siga o podcast e receba cada episódio no Spotify, na Apple Podcasts ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.