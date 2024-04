O divórcio (no caso de casamentos católicos) que, a partir de 1940, com a assinatura da Concordata com o Vaticano, fora proibido só viria a ser reintroduzido no nosso país em 27 de Maio de 1975.

As revoluções fazem-se com as armas e com os cidadãos nas ruas. O importante é, ilegalmente, ocupar os centros do poder e afastar os seus titulares. Depois dessa negação absoluta da legalidade, é chamado o direito para desmantelar a anterior ordem e construir a nova.