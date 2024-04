Na Califórnia, a Portugal Restaurant Week celebra a gastronomia portuguesa

Uma iniciativa para celebrar a gastronomia portuguesa na Califórnia vai colocar em destaque, pela primeira vez, os restaurantes portugueses em Los Angeles, além de várias localizações na baía de São Francisco.

Os restaurantes Natas Pastries, Barra Santos e Nuno's Bistro, entre LA e Riverside, vão ter menus e preços especiais durante a semana de 22 e 28 de Abril. Esta é a segunda edição da Portugal Restaurant Week e a primeira que engloba o sul da Califórnia, dinamizada pela AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal e Consulado Geral de Portugal em São Francisco.

"A oferta gastronómica portuguesa na Califórnia é de excelente qualidade e em particular os pastéis de nata têm tido uma visibilidade significativa, nomeadamente em filmes", disse à Lusa Teresa Fernandes, directora do escritório da AICEP em São Francisco. "Destaque para o mais recente sucesso da actriz vencedora do Óscar Emma Stone, no filme 'Pobres Criaturas' (Poor Things), a provar essa deliciosa iguaria portuguesa".

O Natas Pastries é o mais antigo restaurante português em LA e tornou-se famoso precisamente pelos pastéis de nata, embora tenha carta de refeições completa. Para a Portugal Restaurant Week, a dona do espaço, Fátima Marques, criou um menu de três pratos por 49 dólares (46 euros). As escolhas incluem caldo verde, bacalhau com natas, caldeirada, empadão, feijoada e pastel de nata.

Foto Os pastéis de nata são cabeças-de-cartaz, mas da doçaria aos pratos tradicionais não faltam propostas (na imagem: Nata Pastries, de LA) Nata Pastries

"Tentei pôr um pouquinho da variedade que oferecemos no menu que temos", explicou à Lusa a dona do café-restaurante. "É uma representação de pratos tradicionais e obviamente terminar a refeição com as nossas famosas natas, e para mim ainda o melhor pastel de nata deste lado do Atlântico".

O outro restaurante de LA a participar é o Barra Santos, que terá um menu de três pratos por 45 dólares (42 euros), em que se incluem sardinhas grelhadas, pastéis de bacalhau, salada de ervilha e bifanas.

"Estamos entusiasmados por fazer parte da semana dos restaurantes portugueses", disse à Lusa o dono Michael Santos. "É importante para nós, que mostramos um pouco da incrível comida, vinhos e cultura do nosso país".

Foto Um detalhe da Barra Santos, "tasca portuguesa" que abriu há um ano em LA Barra Santos

O Barra Santos abriu em 2023 em Cypress Park e desde então tem sido ponto de encontro para quem quer provar linguiça, salada de bacalhau e grão-de-bico e experimentar vinhos portugueses.

"É óptimo ver a sensibilização da cultura portuguesa a crescer na Califórnia. Este ano será o primeiro ano em que o sul da Califórnia será incluído neste evento e esperamos que continue a crescer nos próximos anos", salientou Michael Santos.

Segundo Teresa Fernandes, a experiência na baía de São Francisco foi muito bem-sucedida em 2023 e justificou o alargamento.

"O consumo de vinho e produtos gourmet portugueses nos EUA tem tido um crescimento constante e os consumidores reconhecem a qualidade dos produtos portugueses muito devido às visitas que realizam ao nosso país e às agradáveis experiências gastronómicas que têm enquanto lá estão", disse.

Foto Na portuguesa Uma Casa, em São Francisco Uma Casa

No Nuno's Bistro, que em 2021 foi considerado o melhor restaurante de cozinha europeia pela revista Inland Empire, o dono Joey Nuno Medeiros também criou um menu especial a 65 dólares (61 euros). Além dos pastéis de bacalhau e o frango com piripíri, que são itens permanentes na carta, os consumidores poderão degustar caldo verde e pudim da avó.

O responsável espera que a oferta atraia "mais pessoas que estão interessadas em descobrir a cultura portuguesa e nós portugueses".

Mais a norte, os restaurantes participantes serão Petiscos Downtown e Petiscos Little Portugal (São José), La Salette e Tasca Tasca (Sonoma) e Uma Casa (São Francisco).

A AICEP acredita que iniciativas como esta contribuem para fomentar o crescimento das exportações de vinhos e produtos agro-alimentares e posicionar Portugal como destino de turismo e investimento.