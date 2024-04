Número de processos abertos no Plano de Acção para o Risco de Incumprimento aproximou-se de 1,5 milhões. E triplicou no crédito ao consumo.

A subida das taxas Euribor e o aumento da inflação agravaram a situação financeira de muitas famílias com créditos à habitação, e um dos dados a comprovar essa deterioração está no número de empréstimos à habitação integrados no Plano de Acção para o Risco de Incumprimento (PARI), que ascendeu a 512.951 em 2023, bem acima dos 106.864 registados em 2022, e correspondendo a aproximadamente um terço do total de contratos existentes (cerca 1,5 milhões).