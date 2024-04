Fim-de-semana na TV: A Mãe, a Casa Gucci, danças com Ekman e Will & Grace

CINEMA

Os Condenados de Shawshank

Nos Studios, sábado, 18h53

Frank Darabont dirige esta adaptação do romance de Stephen King, considerada uma obra maior do cinema americano. É uma história de amizade e redenção, passada quase toda na prisão e centrada em dois reclusos: Andy Dufresne (Tim Robbins) e Ellis Boyd ‘Red’ Redding (Morgan Freeman), o narrador.

Brandos Costumes

RTP2, sábado, 23h36

O filme de Alberto Seixas Santos, que acabou de ser rodado em 1974, é quase uma premonição da revolução que estava para acontecer. Faz uma reflexão sobre o Portugal do Estado Novo, intercalando a história de ficção de uma família burguesa com excertos de filmes (Chaimite, A Revolução de Maio), actualidades cinematográficas da época e quadros musicais revisteiros.

O Corvo Branco

RTP1, sábado, 00h

Realizado por Ralph Fiennes e protagonizado por Oleg Ivenko, narra a vida do bailarino soviético Rudolf Nureyev, que transformou o papel da figura masculina na dança. Actuou nos maiores palcos do mundo, com bailarinas como Margot Fonteyn, Eva Evdokimova ou Veronica Tennant, e dirigiu a prestigiada escola Ballet da Ópera de Paris. Morreu a 6 de Janeiro de 1993, em França, vítima de sida.

Erin Brockovich

ANC, domingo, 16h44

Sem dinheiro e com três filhos, Erin (Julia Roberts, no papel que lhe valeu o Óscar de melhor actriz) arranja trabalho no escritório de um advogado (Albert Finney) e descobre que águas contaminadas estão a provocar graves danos na comunidade. E não vai desistir enquanto não levar os responsáveis à justiça. Um filme de Steven Soderbergh.

Deadpool

Star Channel, domingo, 19h14

Com argumento de Rhett Reese e Paul Wernick, realização de Tim Millers e Ryan Reynolds à frente do elenco, um filme saído do universo Marvel, sobre um anti-herói indestrutível com superpoderes, sede de vingança e um sentido de humor retorcido. Logo a seguir, vai para o ar a sequela, também com Reynolds no protagonismo mas dirigida por David Leitch.

Casa Gucci

Hollywood, domingo, 21h30

Patrizia Reggiani é uma mulher de origem humilde que, em 1972, se casa com o multimilionário Maurizio Gucci, herdeiro da famosa marca italiana de moda. A paixão inicial acaba por arrefecer e, depois de um casamento atribulado de 15 anos, o casal separa-se. Quando Maurizio anuncia querer voltar a casar-se, Patrizia toma uma decisão que mudará para sempre a vida de todos.

Ridley Scott assina, com argumento de Roberto Bentivegna, este filme baseado no livro biográfico de Sara Gay Forden, com Lady Gaga, Salma Hayek, Jared Leto, Al Pacino, Adam Driver e Jeremy Irons nos papéis principais.

Eu, Robot

SyFy, domingo, 23h54

Ano de 2035. Os humanos estão cada vez mais dependentes dos robôs para várias funções. O polícia John Spooner (Will Smith) investiga, com a ajuda da especialista em psicologia andróide Dr.ª Susan Calvin (Bridget Moynahan), a morte do Dr. Alfred Lanning, que trabalhava na U.S. Robotics.

O principal suspeito é um andróide. Se isso se confirmar, significa que as máquinas descobriram uma forma de violar as leis que os impedem de fazer mal aos seres humanos. Alex Proyas realiza este thriller futurista, nomeado para um Óscar pelos efeitos visuais.

SÉRIES

Will & Grace

Star Comedy, sábado, 20h31

As peripécias dos melhores amigos Will e Grace em Nova Iorque deixaram marcas no panorama televisivo. Até então, nenhuma outra série transmitida no prime time norte-americano tinha tido personagens homossexuais no elenco principal. O seu carácter revolucionário, a perspicaz referência de temas da cultura pop e o ousado comentário social e político tornaram-na um sucesso.

Criada por Max Mutchnick e David Kohan e multipremiada nos Emmys, estendeu-se a oito temporadas, entre 1998 e 2006. Mais de dez anos depois, teve direito a um revival de três épocas, com Eric McCormack (Will), Debra Messing (Grace), Sean Hayes (Jack) e Megan Mullally (Karen) a regressarem às personagens. A partir deste sábado, a Star Comedy acolhe a sitcom desde o início, em doses semanais de cinco episódios.

Os Normais

Globo, sábado, 23h20

Regressa à Globo uma sitcom que se mantém relativamente actual, do alto dos seus mais de 20 anos – ou não girasse ela em torno das queixas, implicâncias, manias e paranóias de um casal “normal” – no caso, Rui (Luiz Fernando Guimarães) e Vani (Fernanda Torres).

O Desastre

RTP2, domingo, 22h01

Estreia. Criada por Michael Leendertse, esta minissérie neerlandesa de 2022 inspira-se no mais mortífero dos desastres aéreos nos Países Baixos, ocorrido 30 anos antes: um Boeing 747 da companhia aérea israelita El Al, vindo de Nova Iorque, com destino a Telavive e escala em Amesterdão, despenhou-se num bairro desta cidade, matando pelo menos 40 pessoas.

Na série, as notícias da tragédia dão origem a uma investigação levada a cabo por uma veterinária local que perdeu a família e dois jornalistas que desconfiam do relatório oficial do acidente e suspeitam de que as autoridades estejam a esconder informações. A trama desenvolve-se em cinco episódios, debitados semanalmente.

DOCUMENTÁRIO

McCurry: O Desígnio da Cor

TVCine Edition, sábado, 9h40

Steve McCurry é um dos mais famosos e premiados fotógrafos do globo. É ele o autor do icónico retrato de Sharbat Gula, a rapariga afegã de olhar profundo e interpelador, captada num campo de refugiados, que fez capa da National Geographic em 1985. E é ele o alvo deste documentário de Denis Delestrac. Percorre 40 anos da carreira de McCurry, com foco no processo de trabalho, nas passagens por cenários de guerra e nas histórias por detrás das fotografias, contadas por colegas, pessoas próximas e o próprio.

DANÇA

Hammer de Alexander Ekman

RTP2, sábado, 22h01

Criada pelo sueco Alexander Ekman, um dos mais fulgurantes coreógrafos de hoje, para a Companhia de Dança da Ópera de Gotemburgo, Hammer é uma peça em dois actos que reflecte sobre a evolução da sociedade na direcção de um individualismo galopante. O primeiro acto mostra-nos um grupo de pessoas que transpira liberdade e espírito comunitário. Há-de absorver as coordenadas de uma vida moderna que, no segundo acto, se manifesta em “bolhas” de egos e obsessão por likes que, por sua vez, se hão-de revelar insustentáveis.

MÚSICA

Cristina Branco - Mãe

RTP2, domingo, 22h55

Cristina Branco já foi Alegria, já foi Menina, já foi Eva e já encarnou muitas outras personas e conceitos, em discos e palcos. Agora, é Mãe que a guia. Depois de um período de reinvenção, a cantora regressa a esse terreno matricial que é o fado tradicional, como quem faz, nas suas palavras, “um caminho de volta a casa”. “Precisei de aprender e respeitar, com humildade, o género para o poder abordar”, partilha na nota que acompanha o disco.

Branco tem andado com Mãe numa extensa digressão internacional. Este concerto foi gravado à passagem pelo Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a 2 de Fevereiro deste ano.

Foto Cristina Branco Augusto Brázio

INFANTIL

Cai na Real, Corgi (VP)

SIC K, sábado, 12h55

Comédia de animação realizada pela dupla Ben Stassen e Vincent Kesteloot, segundo um argumento de John R. Smith e Rob Sprackling. Rex, um cão de raça corgi, foi oferecido à rainha pelo rei de Inglaterra. A soberana adora-o mais do que qualquer outra criatura viva. Um dia, ele perde-se na cidade e acaba metido num canil onde, apesar do pedigree duvidoso dos colegas de cárcere, acaba por fazer bons amigos. Com eles, vai tentar planear a fuga para regressar ao palácio real.

Borboletas - Uma Aventura com Pinta (VP)

Nos Studios, domingo, 8h29

Uma comédia animada sobre heroísmo, resiliência e aceitação da diferença, com realização de Sophie Roy e argumento de Heidi Foss e Lienne Sawatsky. Patrick é uma borboleta-monarca com uma asa maior do que a outra. Quase ninguém acredita que consiga para fazer a longa migração das monarcas. Mas isso não belisca a determinação de Patrick, até porque vai contar com a preciosa ajuda de Jennifer, uma borboleta com vertigens, e Marty uma lagarta pequena mas destemida.