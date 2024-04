Operação Influencer: não há crime, é apenas uma forma de ser

Pode um governo de maioria absoluta ter caído por causa de um processo que vai desembocar em nada? Não só pode como é cada vez mais provável. Já várias vezes critiquei aqui o último parágrafo da senhora procuradora-geral da República que conduziu à demissão de António Costa. Com boa probabilidade, Costa não teria resistido à descoberta de 75.800 euros no gabinete de Vítor Escária na sequência das buscas à sua residência oficial. Mas teria sido completamente diferente para a salubridade do regime se a demissão tivesse ocorrido por causa de um conjunto de envelopes cheios de notas, e não por causa de uma nota absurda no final de um comunicado do Ministério Público.

