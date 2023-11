Eleições a correr é um erro. O país devia parar e pensar

Marcelo Rebelo de Sousa tem nas suas mãos uma oportunidade única para fazer História e deixar a sua marca na democracia portuguesa. O primeiro passo é este: não ceder à gigantesca pressão para convocar eleições para o início do próximo ano, por mais inevitável que isso pareça. Esse seria o passo normal se a situação que estamos a viver fosse remotamente parecida com a normalidade. Não é. O Presidente da República devia impor um novo primeiro-ministro ao Partido Socialista – Fernando Medina parece-me a escolha óbvia, por ser o actual ministro das Finanças – e atirar as eleições legislativas para final do próximo ano ou para o início de 2025.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt