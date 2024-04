O inferno do Sudão ameaça tornar-se ainda pior e já nem El-Fasher escapa

A última cidade do Darfur que se tinha mantido à margem da violência da guerra civil do Sudão está agora à beira de sofrer a mesma sorte. Deste último conflito entre o Exército sudanês e as Forças de Apoio Rápido (RSF), que na segunda-feira completou um ano, El-Fasher, a capital do Darfur do Norte, não sentira o impacto senão com algum fluxo de deslocados para juntar aos que se foram refugiando na cidade desde os tempos do genocídio de 2003 e que fizeram subir a população para mais de meio milhão de habitantes, segundo a ONU. Da violência directa, porém, tinha conseguido escapar.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt