A guerra no Sudão “é, sem dúvida, um conflito de influência internacional”

Antes da conferência humanitária de Paris, que na segunda-feira marcou o primeiro aniversário da guerra civil no Sudão, iniciada a 15 de Abril de 2023 com confrontos em Cartum entre o Exército sudanês, liderado pelo general Abdel Fattah al-Burhan, e as Forças de Acção Rápida (RSF), comandadas pelo general Mohamed Hamdan Dagalo, mais conhecido por “Hemedti”, as Nações Unidas lutavam para chamar a atenção para uma das maiores catástrofes humanitárias no planeta.

