Paramilitares sudaneses dizem controlar aeroporto e palácio presidencial de Cartum

O grupo paramilitar sudanês Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês) anunciou este sábado que tomou o palácio presidencial de Cartum. Antes, num comunicado, os líderes do grupo asseguraram controlar o aeroporto internacional da capital do Sudão, no centro da cidade, apelando aos habitantes para se juntarem a eles “para proteger a pátria e as conquistas da revolução” que derrubou o ditador Omar al-Bashir, em 2019.

O comunicado das RSF surgiu depois de Cartum ter acordo ao som de trocas de tiros e de explosões, relatos idênticos aos que chegam e outras cidades do país. O grupo disse ainda ter tomado a base militar de Merowe, a norte da capital do Sudão, e acusa o Exército de ter iniciado o confronto, atacando um dos seus campos.

Em Cartum, a correspondente da Al-Jazeera relata que os combates continuam junto ao aeroporto e noutras partes da cidade, “a maior parte no lado sul, em redor do palácio presidencial”. “Há muita confusão aqui em relação ao que se está a passar. As pessoas estão aterrorizadas”, descreve Hiba Morgan.

Estes desenvolvimentos acontecem depois de semanas de tensões entre o grupo paramilitar e o Exército sudanês. Na quinta-feira, o Exército afirmou que as últimas movimentações das RSF no terreno tinham acontecido sem coordenação com os comandos militares e eram ilegais. Acusando o grupo de estar a mobilizar paramilitares em várias cidades incluindo a capital, o Exército referiu-se a “uma viragem perigosa e histórica”, cita o jornal Le Monde.

A escalada chegou este sábado, com as RSF a dizerem-se “surpreendidas com a chegada de um importante contingente do Exército que cercou o [seu] campo de Soba”, a sul de Cartum. Mas o Exército afirma que foram as RSF a iniciar os confrontos, atacando bases militares “em Cartum e noutras zonas do Sudão”, e assegura estar a “cumprir o seu dever para proteger a pátria”. Num comunicado divulgado, entretanto, o Exército declarou as RSF uma “força rebelde”.

Depois da revolta que obrigou Bashir a deixar o poder, e após meses de divergências entre militares e oposição política, com protestos duramente reprimidos, formou-se um governo interino para presidir à transição democrática, em articulação com as autoridades militares. Até que, em Outubro de 2021, os militares detiveram o primeiro-ministro e vários políticos e tomaram conta do Conselho Soberano (que já integravam).

"Tenham vergonha"

Nessa altura, o chefe do Exército, o general Abdel Fattah al-Bourhan, actual líder de facto do Sudão, e o chefe das RSF, general Mohammed Hamdan Daglo, uniram-se contra os dirigentes civis. Bourhan é o presidente do Conselho Soberano e “Hemetti”, como Daglo é conhecido, o seu vice-presidente. Mas Hemetti acabou por denunciar o golpe de Estado e pôr-se ao lado dos civis. Desde então, “é esta disputa que impede qualquer saída para a crise” no país, resume o jornal Le Monde.

Mariam al-Mahdi, ex-ministra dos Negócios Estrangeiros do Sudão, disse à Al-Jazeera que se sente “muito triste e furiosa” ou ouvir o som de tiroteios e bombardeamentos a partir da sua casa, em Cartum. “Tenham vergonha, é o que digo aos dois. Esta grande revolução foi-vos confiada”, afirma. “A erupção desta guerra sem sentido demonstra como estes dois homens armados desprezam o povo sudanês”, acusou.

A activista dos direitos humanos Dallia Mohamed Abdelmoniem, ouvida pelo canal de informação em Cartum, diz estar fechada em casa com a família. “A nossa casa está a tremer. Só vejo colunas de fumo”, disse. “Isto é muito assustador. Eles chegaram a um ponto de não retorno. Ontem à noite foi-nos dito que tinha havido um acordo entre as RSF e o Exército”, afirma. “Acordar com estes sons faz-nos perceber que não sabemos o que esperar a seguir. É entre eles, mas nós [os civis] somos apanhados no meio.”