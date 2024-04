Nova presunção de laboralidade vai acabar? Tema será levado à Concertação Social e a resposta depende do entendimento dos parceiros sociais. Ministra do Trabalho anunciou inspecção ao sector dos TVDE.

O Governo vai olhar para o trabalho em plataformas "por um novo prisma" e admite rever os indícios que permitem aferir se os estafetas devem ter um contrato de trabalho com empresas como a Uber ou a Glovo. O assunto, garantiu a ministra do Trabalho e da Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, será discutido na Concertação Social e a solução final dependerá do que for decidido com os parceiros sociais.