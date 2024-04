Das Spice Girls, aos campos de futebol, até à passerelle: os 50 anos de Victoria Beckham

“Este é o início de um novo entusiasmante capítulo”. É assim que Victoria Beckham assinala os seus 50 anos, celebrados nesta quarta-feira. A antiga Posh das Spice Girls aproveitou o aniversário para reflectir sobre o quanto se sente “realizada e profundamente feliz”, através de uma publicação no Instagram, onde agradece também ao marido, David Beckham, e aos filhos pelo “amor e apoio incondicionais”.

“Enquanto me preparo para entrar nos 50 (de saltos altos, claro!), sinto-me incrivelmente abençoada por ter atingido este marco”, escreve a designer de moda, que também celebra o sucesso dos seus negócios. “A minha ambição foi sempre dar poder às mulheres e fazê-las sentir a melhor versão de si próprias”, acrescenta, confessando que sempre confiou no seu instinto.

Aos 50 anos, afiança, está mais confiante do que nunca ─ “acredita em ti primeiro e todos os outros o seguirão” ─ nas suas diversas facetas. E fala directamente às mulheres: “Acredito que se pode ser muitas coisas. Uma estrela pop, uma mãe, uma esposa, uma designer.”

A ex-Spice Girl já confessou, no passado, como foi difícil singrar no mundo da moda, quando lançou a primeira colecção de roupa em 2009. “Estava muito consciente dos preconceitos: ser casada com David Beckham, ser uma Spice Girl e, de repente, uma colecção de roupa”, dizia, em 2019, à margem de uma conferência da revista Vogue.

Para o sucesso, Victoria Beckham lembra como é essencial ter o apoio da família, sobretudo do marido, o antigo futebolista David Beckham, com quem é casada há 24 anos. “Se tiveres muita sorte, encontrarás alguém que acredita em ti ainda mais do que tu.” Certo é que, nos últimos anos, a marca da britânica, com uma assinatura marca de alfaiataria, deixou de ser olhada de lado e já integra o calendário oficial da Semana da Moda de Paris, lado a lado com outros tantos nomes consagrados da moda.

A moda foi o percurso natural para Beckham quando terminou oficialmente a carreira nas Spice Girls, a banda britânica que a catapultou para a fama na década de 1990, ao lado de Emma Bunton (Baby), Geri Halliwell-Horner (Ginger), Melanie Chisholm (Sporty) e Melanie Brown (Scary Spice). Foi com Wannabe, em 1996, que as seis atingiram a fama planetária. Estiverem nove vezes em primeiro lugar na tabela britânica, com Say you'Il be there, 2 become 1, Who do you think you are, Spice up your life e Viva forever.

Foto Com as Spice Girls, em 2007 REUTERS/Mario Anzuoni

O mediático casamento

Posh já era um dos membros mais populares da banda, mas reconfirmou o estatuto assim que a imprensa britânica começou a escrever sobre um possível namoro com um dos futebolistas mais badalados de então, David Beckham, em 1997. Conheceram-se quando Victoria foi ver um dos jogos de futebol do Manchester United e, menos de um ano depois, em Janeiro de 1998, anunciaram o noivado.

Meses antes do casamento, em 1999, Victoria e David tiveram o primeiro filho, Brooklyn (agora casado com Nicola Peltz). O grande dia aconteceu a 4 de Julho desse mesmo ano no Castelo de Luttrellstown, na Irlanda, com uma cerimónia privada para apenas 29 convidados, com a noiva a usar um vestido em cetim assinado pela famosa designer Vera Wang.

Foto O anúncio do noivado Reuters/Pool

Para a festa, convidaram mais de 200 pessoas, incluindo celebridades como Elton John, as Spice Girls ou os colegas de equipa de Beckham, Gary Neville ou Ryan Giggs. Todos os anos, a Internet recorda a famosa imagem de David e Victoria a partirem o bolo de casamento com uma espada ─ ele um fato de tafetá roxo com uma flor na lapela e ela num vestido do mesmo tecido e com as mesmas flores no decote. “Na altura, parecia-nos uma boa ideia. Era uma ingenuidade. Não sabíamos nada sobre moda. Estávamos apenas a divertir-nos, o que, para ser sincera, é mais ou menos assim que deve ser”, recordou a designer, em 2021, no The Tonight Show de Jimmy Fallon.

How did I not know that David and Victoria Beckham also put Brooklyn in a matching purple outfit for their wedding with a little baby cowboy hat ?? pic.twitter.com/33eK1FAUgp — Everyone's Business (But Mine) Podcast (@EBBMpodcast) October 9, 2023

A relação foi mediática desde início e o casal ajudava ao festim da imprensa, com Victoria Beckham a assistir religiosamente aos jogos de futebol de Beckham acompanhada das crianças. Em 2002, nasceu o segundo filho, Romeo. O momento quase fez lembrar os nascimentos da realeza com David Beckham a vir anunciar que era um menino às câmaras de televisão à porta do hospital, em Londres.

No ano seguinte, a família mudou-se para Espanha ─ David passa a jogar pelo Real Madrid. Victoria nunca escondeu não ter gostado da experiência e chegou a noticiar-se o que dizia sobre o país: “Cheira a alho.” Aliás, demorou até aceitar a mudança e deixar a casa de Londres. Então, o casamento foi abalado por um escândalo, quando a imprensa espanhola falava de uma suposta amante de David Beckham, Rebecca Loos.

O caso nunca foi confirmado e a dupla Beckham manteve-se unida até hoje, com mais dois filhos: Cruz nasceu em 2005 e Harper Seven em 2011. Recentemente, recordaram esses anos na série da Netflix sobre a carreira do futebolista. “A Victoria é tudo para mim, vê-la sofrer foi muito difícil”, confessou um emocionado Beckham às câmaras.

Foto Com Brooklyn no Euro 2004, em Portugal REUTERS/JEAN-PAUL PELISSIER

Foi também no mesmo documentário que David Beckham justificou a alcunha de Posh (snobe, em português). Victoria diz às câmaras que cresceu numa família “trabalhadora” e David interrompe-a para perguntar: “Em que carro o teu pai te levava à escola nos anos 1980?”. E ela confessa que era um Rolls Royce.

Victoria Adams ─ o seu apelido de solteira ─ não cresceu numa família de classe alta, mas também não vem de um meio pobre. Quando nasceu a 17 de Abril de 1974, os pais, Tony e Jackie Adams, já tinham sucesso nos negócios de retalho de electrodomésticos em Goffs Oak, em Hertfordshire, nos arredores de Londres.

Apesar de tudo, a infância terá sido bem diferente da que tiveram os seus quatro filhos. De acordo com a plataforma Celebrity Net Worth, David e Victoria Beckham acumulam uma fortuna que ascende aos 450 milhões de dólares (423 milhões de euros). E, aos 50 anos, termina a designer na publicação de aniversário com uma pista, sem revelar o que se segue. “Ainda agora estou a começar.”