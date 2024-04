David Beckham vence processo contra empresas que falsificavam produtos com o seu nome

O antigo futebolista David Beckham acaba de vencer a batalha legal contra as empresas que falsificavam produtos com o seu nome. O britânico ambicionava uma indemnização de 240 milhões de libras (cerca de 281 milhões de euros) por parte de 150 empresas que vendiam as peças em plataformas como a Amazon ou o Ebay, no entanto só conseguiu 352 mil libras (cerca de 412 mil euros) de 15 revendedores.

O processo levado ao tribunal nos Estados Unidos reivindicava, inicialmente, até 1,88 milhões de euros a cada um dos 150 revendedores identificados, que terão beneficiado com as falsificações não só de moda, mas também de produtos de beleza, bolas de futebol ou jogos de vídeo semelhantes aos originais produzidos pela empresa de Beckham. “Esta venda representa uma ameaça real à marca DB Ventures e afecta a sustentabilidade dos negócios. Além de afectar as pessoas e empresas que compram sem saber que é uma falsificação”, enunciava a denúncia, citada pelo Daily Mail.

A DB Ventures (a sigla para David Beckham Ventures) reforça, ainda, que as falsificações “corroeram a reputação da marca” e resultaram em “perdas de vendas e danos consideráveis”. O processo já se arrasta desde Agosto de 2023, quando Beckham conseguiu que o tribunal ordenasse o congelamento de bens, que foi reconfirmado pelo juiz no início desta semana.

Face à ausência de resposta por grande parte das empresas processadas por David Beckham, o tribunal determinou que 44 dos arguidos serão obrigados “à revelia” a pagar oito mil libras por cada uma das falsificações vendidas. Apesar de ser uma vitória, o valor obtido pela DB Ventures é bastante inferior ao pedido inicialmente.

Foto O casal Beckham REUTERS/Maja Smiejkowska

Para já, o antigo futebolista, agora também dono do Inter Miami, não reagiu à vitória judicial, numa semana que é de festa para a família Beckham. Nesta quarta-feira, 17 de Abril, Victoria Beckham celebra 50 anos. De acordo com o portal Celebrity Net Worth, o casal acumula uma fortuna que ascende aos 450 milhões de dólares (423 milhões de euros).

David Beckham não é a primeira celebridade a processar outras empresas por infracção dos direitos de autor. Em 2021, o rapper Ye processou a rede de supermercados norte-americana Walmart por vender imitações dos ténis Yeezy por apenas 20 dólares (18 euros). Soube-se, mais tarde, que Kanye West e o Walmart tinham chegado a acordo, sem que fosse divulgada a quantia envolvida.