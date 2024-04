FMI prevê Portugal a crescer 1,7% este ano e 2,1% no próximo

Fundo está mais optimista do que há seis meses e continua a ver Portugal a crescer mais do que a média da zona euro.

Em sentido contrário ao da média da zona euro, Portugal viu esta terça-feira o Fundo Monetário Internacional (FMI) rever em alta a sua previsão de crescimento para este ano, antecipando agora um ritmo de actividade económica que fica ligeiramente acima daquele que é projectado pelo Governo.

Nas suas previsões de Primavera, o Fundo mostra estar mais pessimista em relação à força da retoma da economia da zona euro do que estava em Outubro, devido ao que diz ser um “sentimento dos consumidores persistentemente fraco”. No entanto, Portugal, à semelhança do que acontece, por exemplo, com a Espanha, é uma das excepções nessa deterioração das expectativas relativamente à economia europeia.

O FMI, que em Outubro apontava para um crescimento da economia portuguesa de 1,5% em 2024, prevê agora que a variação do produto interno bruto (PIB) chegue a 1,7% este ano.

Esta projecção é mais positiva do que a presente no Programa de Estabilidade entregue esta segunda-feira na Assembleia da República, um documento realizado considerando um cenário de políticas invariantes, isto é, sem levar em conta o eventual impacto de medidas que venham ainda a ser tomadas e onde o Governo antecipa um crescimento de 1,5% ao longo deste ano.

A nova previsão do FMI fica no entanto abaixo da realizada pelo Banco de Portugal há menos de um mês e que aponta para um crescimento de 2% em 2024.

No que diz respeito à zona euro, os responsáveis do FMI passaram a antecipar que a economia, depois de crescer apenas 0,4% em 2023, registe uma retoma muito modesta este ano, com uma variação do PIB de 0,8%. Em Outubro, o Fundo esperava que a economia da moeda única crescesse 1,2% este ano e mesmo em Janeiro a sua previsão era ainda um pouco mais positiva, de 0,9%.

Feitas as contas, as previsões do FMI passam a apontar para um cenário em que o diferencial de crescimento de Portugal face à média da zona euro euro é ainda mais positivo do que era há seis meses.

Depois de em 2023, Portugal ter crescido 2,3% e a zona euro apenas 0,4%, este ano, o crescimento português de 1,7% deverá ficar ainda 0,9 pontos percentuais acima da média dos parceiros do euro. E em 2025, a convergência face à média europeia é para manter, segundo o FMI, que prevê um crescimento de 2,1% em Portugal e de 1,5% na zona euro.