Onde é que ainda se pode ir comer um bife até à 1h da manhã? Siga para o Café do Paço

Há alguns sítios em Lisboa onde essa tradição ainda se mantém, um deles é o Café do Paço que, apesar de ter mudado de proprietários, não mudou mais nada – dos croquetes à simpatia do serviço.

Quando a “senhora doutora” entra, já “o pessoal” sabe que ela gosta “da manteiga bem gelada e do pão muito quente” e qual a mesa que mais lhe agrada. E quem diz a senhora doutora, diz o senhor engenheiro ou qualquer outro dos clientes habituais do Café do Paço. Conhecer a clientela fiel, saber os seus gostos, fazer com que todos se sintam parte de uma família que está ali para os receber, foi sempre o maior segredo deste restaurante, discreto, mas muito apreciado, no Paço da Rainha, em Lisboa.